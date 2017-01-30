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وكأنك لم تره من قبلُ.. شاهد سوق الأغنام بشقراء يغادر العشوائية للتميز

جهود نفّذتها البلدية ونظّمها المرور والشرطة.. والعمل الميداني سيد الموقف

بعد عشوائية اشتكى منها المواطنون لعدة أعوام، تَحَوّل سوق الأغنام بشقراء إلى سوق مميز في التنظيم والترتيب بجهود ميدانية نفّذها أعضاء المجلس البلدي ومنسوبو البلدية، بدعم من رجال المرور والشرطة.

 

فمنظر سوق الأغنام العشوائي في السنوات الماضية لم يرُقْ للمواطنين ولم يعجب المسؤولين على حد سواء؛ مما حدا ببلدية شقراء ومجلسها البلدي، بالبدء في تهيئة مساحات كبيرة للبيع ومواقف السيارات؛ فشرعت في تهيئة المكان بالمسح والرص والتسوية خلال الأشهر الماضية.

 

ثم قامت هذا الأيام بتنظيم مميز للسوق؛ حيث وضعت 10 مسارات للبيع، في كل مسار طريقان؛ أحدهما لركن السيارة والآخر للدخول والخروج، ثم قامت بترقيم المسارات بلوحات كبيرة، وخصصت المسارين التاسع والعاشر لبيع الإبل والبقية لبيع الأغنام، كما قامت بوضع مواقف جانبية لمرتادي السوق.

 

وفي تكاتف مميز وعمل تطوعي رائع قام أعضاء المجلس البلدي وعدد من منسوبي البلدية بتنظيم ميداني للدخول والخروج من السوق، بدعم مباشر من مرور شقراء والدوريات الأمنية ورجال الشرطة؛ إذ يحضر الجميع للسوق قبل طلوع الفجر وحتى انتهاء البيع في السوق كل يوم سبت؛ وذلك للإشراف على السوق وتنظيم حركة الدخول والخروج لمرتادي السوق.

 

رصدت "سبق" حال السوق قبل وبعد التنظيم لإبراز الجهود المبذولة من الجميع، وشاركها المصور محمد الطويل بعدد من الصور الجوية للسوق بعد تنظيمه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكأنك لم تره من قبلُ.. شاهد سوق الأغنام بشقراء يغادر العشوائية للتميز
سبق

بعد عشوائية اشتكى منها المواطنون لعدة أعوام، تَحَوّل سوق الأغنام بشقراء إلى سوق مميز في التنظيم والترتيب بجهود ميدانية نفّذها أعضاء المجلس البلدي ومنسوبو البلدية، بدعم من رجال المرور والشرطة.

 

فمنظر سوق الأغنام العشوائي في السنوات الماضية لم يرُقْ للمواطنين ولم يعجب المسؤولين على حد سواء؛ مما حدا ببلدية شقراء ومجلسها البلدي، بالبدء في تهيئة مساحات كبيرة للبيع ومواقف السيارات؛ فشرعت في تهيئة المكان بالمسح والرص والتسوية خلال الأشهر الماضية.

 

ثم قامت هذا الأيام بتنظيم مميز للسوق؛ حيث وضعت 10 مسارات للبيع، في كل مسار طريقان؛ أحدهما لركن السيارة والآخر للدخول والخروج، ثم قامت بترقيم المسارات بلوحات كبيرة، وخصصت المسارين التاسع والعاشر لبيع الإبل والبقية لبيع الأغنام، كما قامت بوضع مواقف جانبية لمرتادي السوق.

 

وفي تكاتف مميز وعمل تطوعي رائع قام أعضاء المجلس البلدي وعدد من منسوبي البلدية بتنظيم ميداني للدخول والخروج من السوق، بدعم مباشر من مرور شقراء والدوريات الأمنية ورجال الشرطة؛ إذ يحضر الجميع للسوق قبل طلوع الفجر وحتى انتهاء البيع في السوق كل يوم سبت؛ وذلك للإشراف على السوق وتنظيم حركة الدخول والخروج لمرتادي السوق.

 

رصدت "سبق" حال السوق قبل وبعد التنظيم لإبراز الجهود المبذولة من الجميع، وشاركها المصور محمد الطويل بعدد من الصور الجوية للسوق بعد تنظيمه.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:02 AM
جهود نفّذتها البلدية ونظّمها المرور والشرطة.. والعمل الميداني سيد الموقف

وكأنك لم تره من قبلُ.. شاهد سوق الأغنام بشقراء يغادر العشوائية للتميز

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فلاح الجوفان - شقراء
13
31,386

بعد عشوائية اشتكى منها المواطنون لعدة أعوام، تَحَوّل سوق الأغنام بشقراء إلى سوق مميز في التنظيم والترتيب بجهود ميدانية نفّذها أعضاء المجلس البلدي ومنسوبو البلدية، بدعم من رجال المرور والشرطة.

 

فمنظر سوق الأغنام العشوائي في السنوات الماضية لم يرُقْ للمواطنين ولم يعجب المسؤولين على حد سواء؛ مما حدا ببلدية شقراء ومجلسها البلدي، بالبدء في تهيئة مساحات كبيرة للبيع ومواقف السيارات؛ فشرعت في تهيئة المكان بالمسح والرص والتسوية خلال الأشهر الماضية.

 

ثم قامت هذا الأيام بتنظيم مميز للسوق؛ حيث وضعت 10 مسارات للبيع، في كل مسار طريقان؛ أحدهما لركن السيارة والآخر للدخول والخروج، ثم قامت بترقيم المسارات بلوحات كبيرة، وخصصت المسارين التاسع والعاشر لبيع الإبل والبقية لبيع الأغنام، كما قامت بوضع مواقف جانبية لمرتادي السوق.

 

وفي تكاتف مميز وعمل تطوعي رائع قام أعضاء المجلس البلدي وعدد من منسوبي البلدية بتنظيم ميداني للدخول والخروج من السوق، بدعم مباشر من مرور شقراء والدوريات الأمنية ورجال الشرطة؛ إذ يحضر الجميع للسوق قبل طلوع الفجر وحتى انتهاء البيع في السوق كل يوم سبت؛ وذلك للإشراف على السوق وتنظيم حركة الدخول والخروج لمرتادي السوق.

 

رصدت "سبق" حال السوق قبل وبعد التنظيم لإبراز الجهود المبذولة من الجميع، وشاركها المصور محمد الطويل بعدد من الصور الجوية للسوق بعد تنظيمه.

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