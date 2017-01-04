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"وكالة المسجد النبوي" تدرس ملف التأمين الصحي للموظفين

بحثت تعزيز الروابط بين الرئيس والمرؤوس والعلاقة بينهما

 طرحت اللجنة الإدارية والمالية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، خلال اجتماعها مع الأعضاء، عدةَ محاور تصب في دعم وتطوير موظفيها بالوكالة؛ منها دراسة ملف التأمين الصحي للعاملين بالوكالة، وطرق تعزيز الروابط بين الرئيس والمرؤوس والعلاقة بينهما، إضافة إلى متابعة ما تم إنجازه من دليل الأنظمة ووضع الترتيبات اللازمة لإتمامه.

 

وهدف الاجتماع إلى رفع كفاءة العاملين والموظفين بوكالة المسجد النبوي وزيادة إنتاجيتهم في العمل لخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبحث عن التطوير المستمر، وتحسين بيئة العمل، وتنظيم الإجراءات وفق عمل مؤسسي متميز ينعكس على جودة ومستوى الخدمات وإبراز الصورة والرسالة المشرقة لهما.

 

وعُقِد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر وجميع الأعضاء؛ فيما أوضح رئيس اللجنة أن ذلك يأتي بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وإشراف نائبه لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد؛ وذلك لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في خدمة زائري المسجد النبوي وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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"وكالة المسجد النبوي" تدرس ملف التأمين الصحي للموظفين
سبق

 طرحت اللجنة الإدارية والمالية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، خلال اجتماعها مع الأعضاء، عدةَ محاور تصب في دعم وتطوير موظفيها بالوكالة؛ منها دراسة ملف التأمين الصحي للعاملين بالوكالة، وطرق تعزيز الروابط بين الرئيس والمرؤوس والعلاقة بينهما، إضافة إلى متابعة ما تم إنجازه من دليل الأنظمة ووضع الترتيبات اللازمة لإتمامه.

 

وهدف الاجتماع إلى رفع كفاءة العاملين والموظفين بوكالة المسجد النبوي وزيادة إنتاجيتهم في العمل لخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبحث عن التطوير المستمر، وتحسين بيئة العمل، وتنظيم الإجراءات وفق عمل مؤسسي متميز ينعكس على جودة ومستوى الخدمات وإبراز الصورة والرسالة المشرقة لهما.

 

وعُقِد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر وجميع الأعضاء؛ فيما أوضح رئيس اللجنة أن ذلك يأتي بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وإشراف نائبه لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد؛ وذلك لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في خدمة زائري المسجد النبوي وتقديم أفضل الخدمات لهم.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
02:02 PM
بحثت تعزيز الروابط بين الرئيس والمرؤوس والعلاقة بينهما

"وكالة المسجد النبوي" تدرس ملف التأمين الصحي للموظفين

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
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4,691

 طرحت اللجنة الإدارية والمالية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، خلال اجتماعها مع الأعضاء، عدةَ محاور تصب في دعم وتطوير موظفيها بالوكالة؛ منها دراسة ملف التأمين الصحي للعاملين بالوكالة، وطرق تعزيز الروابط بين الرئيس والمرؤوس والعلاقة بينهما، إضافة إلى متابعة ما تم إنجازه من دليل الأنظمة ووضع الترتيبات اللازمة لإتمامه.

 

وهدف الاجتماع إلى رفع كفاءة العاملين والموظفين بوكالة المسجد النبوي وزيادة إنتاجيتهم في العمل لخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبحث عن التطوير المستمر، وتحسين بيئة العمل، وتنظيم الإجراءات وفق عمل مؤسسي متميز ينعكس على جودة ومستوى الخدمات وإبراز الصورة والرسالة المشرقة لهما.

 

وعُقِد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالوكالة محمد بن عبدالقادر سكر وجميع الأعضاء؛ فيما أوضح رئيس اللجنة أن ذلك يأتي بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وإشراف نائبه لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد؛ وذلك لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في خدمة زائري المسجد النبوي وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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