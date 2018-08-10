وكيل إمارة عسير يفتتح المؤتمر الأول لإدارة المرافق الصحية

يفتتح وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، بعد غد السبت، مؤتمر عسير الأول لإدارة المرافق الصحية في فندق قصر أبها، وذلك تحت رعاية أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونيابة عن الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير.

وثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير رئيس المؤتمر الدكتور محمد بن علي الهبدان رعاية أمير منطقة عسير ونائبه للمؤتمر، وقال: مؤتمر عسير الأول لإدارة المرافق الصحية والذي تنظمة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "استراتيجية الصحة ضمن برنامج التحول الوطني".

وأضاف: يشارك في المؤتمر أكثر من ٢٠ متحدثاً من القادة الصحيين والأكاديميين والباحثين والمهتمين بهذا المجال.

وأردف: المؤتمر سيناقش كل الأساليب والطرق التي تضمن نجاح مبادرة استغلال جميع الموارد الصحية بالمنطقة، وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م، ومناقشة أبرز التحديات وسبل تجاوزها؛ للوصول إلى أفضل النتائج التي يستهدفها المؤتمر.

وتابع: تكمن أهمية المؤتمر في قيمته النوعية من خلال أهدافه وموضوعاته ولمشاركة الأكاديميين والمختصين المهتمين في هذا المجال، مما يشكل قيمة علمية كبرى لكل المهتمين بتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وقال "الهبدان": ستُعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل متوازيتان؛ الأولى للمديرين الطبيين بالمستشفيات "سعة ٥٠ سريراً فأكثر"، والأخرى للمديرين مساعدي قطاعات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دورة علمية للمهتمين بمجال تحسين جودة الخدمات عن طريق منهجية Lean 6 sigma.

وأضاف: سيشهد المؤتمر عقد ورشتي عمل أخريين للمهتمين بالجودة وإدارة الخدمات الصحية، بما يساهم في تطبيق وتطوير المفاهيم الإدارية الصحية الحديثة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المنطقة وعامليه والمستفيدين من خدماته.

وأردف: المؤتمر يسعى إلى أن يكون حدثاً سنوياً تجتمع فيه نخبة من القادة المهتمين بتطوير وتحسين وجودة الخدمات الصحية، ونطمح لأن يكون مؤتمراً وطنياً اقليمياً متخصصاً.

من ناحيته، قال المشرف العام على مستشفى عسير المركزي نائب رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن حسن الهيزعي: المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وبالتعاون مع مستشفى عسير المركزي حرصت على تمثيل جميع القطاعات الصحية في تقديم فعالية تليق بمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م، وفعاليات مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام.

وأضاف: وافقت إمارة المنطقة على عقد المؤتمر الذي يهدف إلى جمع المهتمين بمستقبل تطوير وتجويد الخدمات الصحية بمنطقة عسير في منصة تطبيقية واحدة بأسلوب علمي تفاعلي.

وتابع: اللجنة المنظمة للمؤتمر بذلت جهداً رائعاً لاختيار المواضيع التي تلامس استراتيحية برنامج التحول الوطني، ونؤكد عزم اللجنة المنظمة للمؤتمر على تطويره.

وأردف: نأمل أن يكون المؤتمر نواةً لتوحيد جهود الإدارات الصحية بمنطقة عسير، لتكون منظومة الصحة في عسير فاعلة ومميزة في تقديم الخدمة بما يتماشى مع التوجهات وينسجم مع الآمال والطموحات ليحقق كل أهداف استراتيجية التحول الوطني.