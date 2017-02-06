وكيل "الصحة" يتفقد مستشفيات الطائف ويطلع على خطط زيادة السعة السريرية

تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للأهالي

تفقدَ وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية بوزارة الصحة طريف الأعمى اليوم عدداً من المستشفيات بمحافظة الطائف، يرافقه مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس، وعدد من القيادات، فيما استعرض الخدمات العلاجية المقدمة في تلك المستشفيات، ووقف خلالها على مستوى الخدمات المقدمة.

كما زار أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانة في عدد من المستشفيات، واطلع على آخر الخطط التطويرية المنفذة لزيادة السعة السريرية، كما استمع أثناء جولته التفقدية لعدد من الملاحظات داخل تلك الأقسام وآلية معالجتها مع الوزارة في سبيل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها.

وختمَ زيارته باجتماع عقدهُ مع قيادات صحة الطائف لمناقشة عدد من الملفات التطويرية وآلية تنفيذها.

وأكد مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن هذه الزيارة تعدُ ضمن مهام الوزارة وقياداتها في تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وتعزيزها وتطويرها، ومن المتوقع أن تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهل الطائف في كافة المستشفيات.