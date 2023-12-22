النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

وكيل جامعة جدة يطلق باكورة أنشطة مركز تطوير التعليم الجامعي

بندوة عن "القيم الجامعية" لأعضاء هيئة التدريس

أطلق وكيل جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باكورة أنشطة وفعاليات مركز تطوير التعليم الجامعي بندوة عن أخلاقيات المهنة والقيم الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ألقاها الدكتور جمال حسنين أستاذ علم التشريح بكلية الطب بالجامعة.


 وكان  "حسنين" قد تناول خلال الندوة أهمية الالتزام بالقيم والمثل العليا التي يجب أن تتوافر في أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لأنهم هم القدوة والمثل الأعلى للطلبة، وأشار إلى الصفات الحميدة التي يجب أن يتمتع بها عضو هيئة التدريس والأسس المهنية التي تحكم علاقته مع زملائه والطلبة والإدارة والعملية التعليمية بشكل عام، الندوة لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.


وقال المشرف العام على مركز التطوير الجامعي د. منصور الطبيقي إن الجامعة تسير بخطط ثابتة ومتسارعة من أجل تحسين وتطوير قدرات الكادر التعليمي والإداري بتوجيهات مدير الجامعة  الدكتور عبدالفتاح مشاط ومتابعة وكيل الجامعة من خلال مجموعة من الدورات المكثفة والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات بالجامعة التي ستنعكس إيجابًا على الطلبة وصولاً للتميز العلمي والجودة التعليمية وبيئة عمل إبداعية مشجعة للابتكار ومخرجات تعليمية منافسة ومبدعة.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وكيل جامعة جدة يطلق باكورة أنشطة مركز تطوير التعليم الجامعي
سبق

أطلق وكيل جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باكورة أنشطة وفعاليات مركز تطوير التعليم الجامعي بندوة عن أخلاقيات المهنة والقيم الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ألقاها الدكتور جمال حسنين أستاذ علم التشريح بكلية الطب بالجامعة.


 وكان  "حسنين" قد تناول خلال الندوة أهمية الالتزام بالقيم والمثل العليا التي يجب أن تتوافر في أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لأنهم هم القدوة والمثل الأعلى للطلبة، وأشار إلى الصفات الحميدة التي يجب أن يتمتع بها عضو هيئة التدريس والأسس المهنية التي تحكم علاقته مع زملائه والطلبة والإدارة والعملية التعليمية بشكل عام، الندوة لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.


وقال المشرف العام على مركز التطوير الجامعي د. منصور الطبيقي إن الجامعة تسير بخطط ثابتة ومتسارعة من أجل تحسين وتطوير قدرات الكادر التعليمي والإداري بتوجيهات مدير الجامعة  الدكتور عبدالفتاح مشاط ومتابعة وكيل الجامعة من خلال مجموعة من الدورات المكثفة والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات بالجامعة التي ستنعكس إيجابًا على الطلبة وصولاً للتميز العلمي والجودة التعليمية وبيئة عمل إبداعية مشجعة للابتكار ومخرجات تعليمية منافسة ومبدعة.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:43 PM
بندوة عن "القيم الجامعية" لأعضاء هيئة التدريس

وكيل جامعة جدة يطلق باكورة أنشطة مركز تطوير التعليم الجامعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
315

أطلق وكيل جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باكورة أنشطة وفعاليات مركز تطوير التعليم الجامعي بندوة عن أخلاقيات المهنة والقيم الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ألقاها الدكتور جمال حسنين أستاذ علم التشريح بكلية الطب بالجامعة.


 وكان  "حسنين" قد تناول خلال الندوة أهمية الالتزام بالقيم والمثل العليا التي يجب أن تتوافر في أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لأنهم هم القدوة والمثل الأعلى للطلبة، وأشار إلى الصفات الحميدة التي يجب أن يتمتع بها عضو هيئة التدريس والأسس المهنية التي تحكم علاقته مع زملائه والطلبة والإدارة والعملية التعليمية بشكل عام، الندوة لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.


وقال المشرف العام على مركز التطوير الجامعي د. منصور الطبيقي إن الجامعة تسير بخطط ثابتة ومتسارعة من أجل تحسين وتطوير قدرات الكادر التعليمي والإداري بتوجيهات مدير الجامعة  الدكتور عبدالفتاح مشاط ومتابعة وكيل الجامعة من خلال مجموعة من الدورات المكثفة والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات بالجامعة التي ستنعكس إيجابًا على الطلبة وصولاً للتميز العلمي والجودة التعليمية وبيئة عمل إبداعية مشجعة للابتكار ومخرجات تعليمية منافسة ومبدعة.
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,882
1200

1200

17 ديسمبر
5,354
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,734
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,068

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة