وكيل جامعة جدة يطلق باكورة أنشطة مركز تطوير التعليم الجامعي

بندوة عن "القيم الجامعية" لأعضاء هيئة التدريس

أطلق وكيل جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باكورة أنشطة وفعاليات مركز تطوير التعليم الجامعي بندوة عن أخلاقيات المهنة والقيم الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ألقاها الدكتور جمال حسنين أستاذ علم التشريح بكلية الطب بالجامعة.



وكان "حسنين" قد تناول خلال الندوة أهمية الالتزام بالقيم والمثل العليا التي يجب أن تتوافر في أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لأنهم هم القدوة والمثل الأعلى للطلبة، وأشار إلى الصفات الحميدة التي يجب أن يتمتع بها عضو هيئة التدريس والأسس المهنية التي تحكم علاقته مع زملائه والطلبة والإدارة والعملية التعليمية بشكل عام، الندوة لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.



وقال المشرف العام على مركز التطوير الجامعي د. منصور الطبيقي إن الجامعة تسير بخطط ثابتة ومتسارعة من أجل تحسين وتطوير قدرات الكادر التعليمي والإداري بتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبدالفتاح مشاط ومتابعة وكيل الجامعة من خلال مجموعة من الدورات المكثفة والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات بالجامعة التي ستنعكس إيجابًا على الطلبة وصولاً للتميز العلمي والجودة التعليمية وبيئة عمل إبداعية مشجعة للابتكار ومخرجات تعليمية منافسة ومبدعة.

