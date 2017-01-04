وكيل جامعة نورة يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة

قال: نحن في مناسبة يفتخر فيها كل مواطن سعودي

رفع وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن "الدكتور صالح بن عبدالله المزعل" التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظ الله- في ذكرى السنة الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "عبدالله": نحن في هذه المناسبة التي يفتخر فيها كل مواطن سعودي في ذكرى البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد، سائلًا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.

