وكيل جامعة نورة يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة
قال: نحن في مناسبة يفتخر فيها كل مواطن سعودي
رفع وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن "الدكتور صالح بن عبدالله المزعل" التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظ الله- في ذكرى السنة الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "عبدالله": نحن في هذه المناسبة التي يفتخر فيها كل مواطن سعودي في ذكرى البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد، سائلًا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.
وكيل جامعة نورة يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-04
رفع وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن "الدكتور صالح بن عبدالله المزعل" التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظ الله- في ذكرى السنة الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "عبدالله": نحن في هذه المناسبة التي يفتخر فيها كل مواطن سعودي في ذكرى البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد، سائلًا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.
04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:42 PM
قال: نحن في مناسبة يفتخر فيها كل مواطن سعودي
وكيل جامعة نورة يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة
رفع وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن "الدكتور صالح بن عبدالله المزعل" التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظ الله- في ذكرى السنة الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "عبدالله": نحن في هذه المناسبة التي يفتخر فيها كل مواطن سعودي في ذكرى البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد، سائلًا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.