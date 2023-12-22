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"ولي العهد" يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من رئيس جمهورية القمر

تسلم صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز" ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.


وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة "مستدران عبده" خلال استقبال سموه له في ديوان وزارة الداخلية اليوم.

ونقل "مستدران" تحيات وتقدير فخامة الرئيس عثمان غزالي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال: "الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز" مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية "عبدالرحمن بن علي الربيعان"، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية "اللواء منصور التركي"، وسفير جمهورية القمر المتحدة "الحبيب عباس عبدالله".
 

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"ولي العهد" يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من رئيس جمهورية القمر
سبق

تسلم صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز" ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.


وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة "مستدران عبده" خلال استقبال سموه له في ديوان وزارة الداخلية اليوم.

ونقل "مستدران" تحيات وتقدير فخامة الرئيس عثمان غزالي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال: "الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز" مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية "عبدالرحمن بن علي الربيعان"، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية "اللواء منصور التركي"، وسفير جمهورية القمر المتحدة "الحبيب عباس عبدالله".
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:43 PM

"ولي العهد" يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من رئيس جمهورية القمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلم صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز" ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.


وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة "مستدران عبده" خلال استقبال سموه له في ديوان وزارة الداخلية اليوم.

ونقل "مستدران" تحيات وتقدير فخامة الرئيس عثمان غزالي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته .

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون بينهما في المجالات كافة.

حضر الاستقبال: "الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز" مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية "عبدالرحمن بن علي الربيعان"، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية "اللواء منصور التركي"، وسفير جمهورية القمر المتحدة "الحبيب عباس عبدالله".
 

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