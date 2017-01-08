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ولي العهد يتصل بالعريف عواجي وينقل له تحيات الملك سلمان

اطمأن على صحته وأثنى على جهوده وزملائه

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض أمس.
 
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للعريف جبران جابر عواجي، ودعواته بأن يمُنَّ الله عليه بالشفاء العاجل.
 
ولي العهد اطمأن على حالة العريف جبران عواجي الصحية، والرعاية الطبية التي يتلقاها، وتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى ميدان العز والشرف.
 
‏وأثنى سموه على الجهود الأمنية التي بذلها العريف جبران جابر عواجي وزملاؤه في أداء واجبهم الأمني، وما أظهروه من بسالة وإقدام. 

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ولي العهد يتصل بالعريف عواجي وينقل له تحيات الملك سلمان
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض أمس.
 
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للعريف جبران جابر عواجي، ودعواته بأن يمُنَّ الله عليه بالشفاء العاجل.
 
ولي العهد اطمأن على حالة العريف جبران عواجي الصحية، والرعاية الطبية التي يتلقاها، وتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى ميدان العز والشرف.
 
‏وأثنى سموه على الجهود الأمنية التي بذلها العريف جبران جابر عواجي وزملاؤه في أداء واجبهم الأمني، وما أظهروه من بسالة وإقدام. 

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
12:41 AM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:30 PM
اطمأن على صحته وأثنى على جهوده وزملائه

ولي العهد يتصل بالعريف عواجي وينقل له تحيات الملك سلمان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
35
69,788

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفيًّا بالعريف جبران جابر عواجي، الذي يتلقى العلاج من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته في مداهمة وكر إرهابي بالرياض أمس.
 
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للعريف جبران جابر عواجي، ودعواته بأن يمُنَّ الله عليه بالشفاء العاجل.
 
ولي العهد اطمأن على حالة العريف جبران عواجي الصحية، والرعاية الطبية التي يتلقاها، وتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى ميدان العز والشرف.
 
‏وأثنى سموه على الجهود الأمنية التي بذلها العريف جبران جابر عواجي وزملاؤه في أداء واجبهم الأمني، وما أظهروه من بسالة وإقدام. 

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