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ولي العهد .. يتفاعل مع طلاب ثانوية بتبوك

أشادوا في رسائلهم برجال الأمن السعودي

تفاعل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، مع طلاب ثانوية بتبوك، بعثوا عن طريق مدرستهم برسائل أشادوا فيها برجال الأمن السعودي، وما حققوه من إنجازات أمنية كبيرة أسفرت عن القضاء على الفئة الضالة وإفشال مخططاتها.

 

وقال ولي العهد في خطاب انتهى باسمه وتوقيعه، ووجهه لقائد ثانوية دار الحنان الأهلية بتبوك "فهد بن عبدالله الفقير"، جاء نصه: "نشكركم وأبناءنا طلاب ثانوية دار الحنان الأهلية على ما أعربتم عنه من مشاعر وطنية صادقة، وإذ نقدر لكم ذلك لنسأل المولى سبحانه أن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين".

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ولي العهد .. يتفاعل مع طلاب ثانوية بتبوك
سبق

تفاعل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، مع طلاب ثانوية بتبوك، بعثوا عن طريق مدرستهم برسائل أشادوا فيها برجال الأمن السعودي، وما حققوه من إنجازات أمنية كبيرة أسفرت عن القضاء على الفئة الضالة وإفشال مخططاتها.

 

وقال ولي العهد في خطاب انتهى باسمه وتوقيعه، ووجهه لقائد ثانوية دار الحنان الأهلية بتبوك "فهد بن عبدالله الفقير"، جاء نصه: "نشكركم وأبناءنا طلاب ثانوية دار الحنان الأهلية على ما أعربتم عنه من مشاعر وطنية صادقة، وإذ نقدر لكم ذلك لنسأل المولى سبحانه أن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين".

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:33 PM
أشادوا في رسائلهم برجال الأمن السعودي

ولي العهد .. يتفاعل مع طلاب ثانوية بتبوك

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بدر الجبل - تبوك
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4,405

تفاعل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، مع طلاب ثانوية بتبوك، بعثوا عن طريق مدرستهم برسائل أشادوا فيها برجال الأمن السعودي، وما حققوه من إنجازات أمنية كبيرة أسفرت عن القضاء على الفئة الضالة وإفشال مخططاتها.

 

وقال ولي العهد في خطاب انتهى باسمه وتوقيعه، ووجهه لقائد ثانوية دار الحنان الأهلية بتبوك "فهد بن عبدالله الفقير"، جاء نصه: "نشكركم وأبناءنا طلاب ثانوية دار الحنان الأهلية على ما أعربتم عنه من مشاعر وطنية صادقة، وإذ نقدر لكم ذلك لنسأل المولى سبحانه أن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين".

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