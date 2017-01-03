ولي العهد .. يتفاعل مع طلاب ثانوية بتبوك

أشادوا في رسائلهم برجال الأمن السعودي

تفاعل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز"، مع طلاب ثانوية بتبوك، بعثوا عن طريق مدرستهم برسائل أشادوا فيها برجال الأمن السعودي، وما حققوه من إنجازات أمنية كبيرة أسفرت عن القضاء على الفئة الضالة وإفشال مخططاتها.

وقال ولي العهد في خطاب انتهى باسمه وتوقيعه، ووجهه لقائد ثانوية دار الحنان الأهلية بتبوك "فهد بن عبدالله الفقير"، جاء نصه: "نشكركم وأبناءنا طلاب ثانوية دار الحنان الأهلية على ما أعربتم عنه من مشاعر وطنية صادقة، وإذ نقدر لكم ذلك لنسأل المولى سبحانه أن يحفظ الوطن الغالي من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين".