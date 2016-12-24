النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين

في اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبّر سمو رئيس الوزراء البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبّر سمو رئيس الوزراء البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:42 PM
في اتصال هاتفي

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
4,466

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبّر سمو رئيس الوزراء البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,937
1200

1200

17 ديسمبر
5,498
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,859
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,214

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة