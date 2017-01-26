"ولي العهد" يطمئن هاتفيًّا على صحة الشيخ "ابن منيف"

منوَّم في مستشفى الملك خالد بنجران

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفيًّا بالشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، الذي يرقد حاليًا بالجناح الملكي في مستشفى الملك خالد بنجران؛ للاطمئنان على صحته، وتمنى له الشفاء العاجل.



وقال الشيخ سلطان بن منيف لـ"سبق": "هذا الاتصال الكريم والاهتمام الرفيع من لدن سمو الأمير محمد بن نايف، ومتابعته الدائمة، يجسدان الرعاية الأبوية الكريمة من قِبل قيادات تميزت بالوفاء والعطاء لهذا الوطن وأهله. وأثمن في الوقت ذاته التلاحم الكبير بين قادة هذه البلاد وأبناء المجتمع السعودي كافة".



ورفع الشيخ سلطان بن منيف، وقبائله كافة، عظيم تقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على الاهتمام النبيل والرعاية المستمرة، داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وأهله.



وكان أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قد زار الشيخ سلطان بن منيف، ووقف على صحته، كما اطمأن الكثير من الأمراء والوجهاء والمشايخ على صحة "ابن منيف" خلال الأيام القليلة الماضية.

