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ولي العهد يهنئ "السيسي" بتأهل مصر إلى كأس العالم

عبر اتصال هاتفي جمع بين الطرفين

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم " روسيا 2018"، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.


وأشاد سمو ولي العهد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الإفريقية، متمنياً لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.

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ولي العهد يهنئ "السيسي" بتأهل مصر إلى كأس العالم
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم " روسيا 2018"، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.


وأشاد سمو ولي العهد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الإفريقية، متمنياً لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:10 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
02:11 AM

ولي العهد يهنئ "السيسي" بتأهل مصر إلى كأس العالم

عبر اتصال هاتفي جمع بين الطرفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
10,709

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم " روسيا 2018"، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.


وأشاد سمو ولي العهد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الإفريقية، متمنياً لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.

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