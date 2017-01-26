ولي العهد يوجه بإطلاق حملة لتركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات

أطلقها مرور العاصمة المقدسة صباح اليوم

وجّه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بإطلاق حملة لتركيب الحواجز الأمامية والخلفية للشاحنات والمقطورات لتقليل الخسائر البشرية والمالية التي تحدث جراء حوادثها مع السيارات الصغيرة .

وأطلقت إدارة مرور العاصمة المقدسة صباح اليوم حملة لتوعية قائدي الشاحنات من خلال توزيع المنشورات عليهم.

وأوضح مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم أمين البدري، بأن الحملة تستهدف قائدي وملاك الشاحنات بتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقرار، وتركيب الحواجز بالشاحنات.

وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز على جميع جوانب الشاحنات لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث لا سمح الله .

وبين أن الحملة جاءت بتوجيه مدير الإدارة العامة للمرور تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موضحا أنه تم تكليف الضباط والأفراد الميدانيين بتوزيع البروشورات على سائقي الشاحنات في مواقع حجز الشاحنات على الطرق والمحاور ومداخل العاصمة المقدسة وفي محطة الفحص الدوري والمواقع التي تشهد كثافة تواجد للشاحنات بها وفي مدارس تعليم القيادة .