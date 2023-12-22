ولي ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان

"كيوتا" عرض طرح جزء من أسهم أرامكو بالسوق اليابانية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان / أكيرا كيوتا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزءٍ من أسهم أرامكو في السوق اليابانية.



حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في البورصة اليابانية.

