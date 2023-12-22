النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

ولي ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان

"كيوتا" عرض طرح جزء من أسهم أرامكو بالسوق اليابانية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان / أكيرا كيوتا.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزءٍ من أسهم أرامكو في السوق اليابانية.


حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في البورصة اليابانية.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان / أكيرا كيوتا.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزءٍ من أسهم أرامكو في السوق اليابانية.


حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في البورصة اليابانية.
 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
01:19 AM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:45 PM
"كيوتا" عرض طرح جزء من أسهم أرامكو بالسوق اليابانية

ولي ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
9,293

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان / أكيرا كيوتا.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزءٍ من أسهم أرامكو في السوق اليابانية.


حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في البورصة اليابانية.
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,884
1200

1200

17 ديسمبر
5,356
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,737
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,071

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة