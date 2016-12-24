يحدث في شقراء.. "روضة" في مقر "وحدة صحية" وطلاب بدون اختبار!

تخبّط في قرارات نقل الموظفين يضاف لما يجري.. ومدير "التعليم" لا يتجاوب

ما زالت المعاناة مستمرة في "تعليم شقراء"، فطلاب ثانوية أشيقر لم يختبروا مواد الدين في الفترتين الأولى والثانية، والفصل الدراسي لم يتبقّ منه سوى 3 أسابيع، وطلاب وطالبات الروضة الرابعة يدرسون في مقر غير مهيّأ للدراسة؛ إذ تم نقلهم للدراسة في مقر الوحدة الصحية منذ العام الماضي، فيما يعاني الموظفون في إدارة التعليم من التخبطات في قرارات النقل، إذ يصدر قرار لنقل عدد من الموظفين، وبعد أسبوع يفاجأ الجميع بصدور قرارات أخرى بإرجاعهم لعملهم السابق، أو بنقلهم لجهات أخرى، مع أن قرارات نقلهم لم يمضِ عليها سوى 8 أيام، مما أربك العملية التعليمية والعمل الإداري.

وتفصيلاً، ظلّ طلاب ثانوية أشيقر دون تدريس لمواد الدين لما يقارب شهرين، ولم يختبر الطلاب الفترة الأولى حتى الآن، وبدأت الفترة الثانية هذا الأسبوع ولم يختبر الطلاب كذلك، أما الإدارة؛ فرغم مرور شهرين من توقف تدريس الطلاب وعدم اختبارهم في الفترتين، إلا أنها لم تتحرك لعلاج الوضع سوى الأسبوع الماضي؛ ذلك بتكليف وكيل إحدى مدارس شقراء بتدريس الطلاب بعد فوات الأوان، إذ تساءل عدد من أولياء الأمور عن أسباب ترك الوضع لمدة شهرين دون علاج؟ وكيف سيعوّض الطلاب عدم تدريسهم عن تلك المدة؟ وكيف يختبرون الفترتين في هذا الوقت الوجيز؟

وقال ولي أمر أحد الطلاب المتضررين: "أولادنا في المرحلة الثانوية التي يطبّق فيها المعدل التراكمي وتركهم دون تدريس لمدة شهرين، تخللها فوات اختبار الفترتين سيؤثر قطعاً في مستقبلهم الدراسي، إذ الاختبارات النهائية على الأبواب ولم يتبقّ عليها سوى ثلاثة أسابيع، والإدارة تأخرت في علاج المشكلة والمتضرر الوحيد هو الطالب".

وأضاف: "لنا أن نتساءل متى سينهي المدرس شرح المقررات والاختبارات لم يتبقّ عليها سوى 3 أسابيع؟، ومتى سيختبر الطلاب الفترة الأولى والفترة الثانية والوقت قد أزف؟ وكيف يستعد الطلاب للاختبارات النهائية وهم مطالبون باختبار فترتين خلال مدة وجيزة؟".

وفي نفس الصدد ظلّ طلاب وطالبات الروضة الرابعة في شقراء يدرسون في مقر غير مهيّأ للدراسة؛ إذ تم نقلهم للدراسة في مقر الوحدة الصحية للبنين منذ العام الماضي "فيلا مستأجرة لا يتوفر فيها أهم متطلبات مدارس الروضات"، وبعد معاناة طويلة من تدريس الطلاب والطالبات في مقر الوحدة الصحية للبنين الذي يفتقر لأهم متطلبات مدارس الروضات، تفاجأ أولياء الأمور بقرار الإدارة نقلهم إلى مقر الوحدة الصحية للبنات الملحق بإحدى المدارس اعتباراً من شهر جمادى الأولى 1438هـ بدلاً من نقلهم لمقر مستقل تتوفر فيه متطلبات مدارس الروضات لتستمر معاناة طلاب وطالبات الروضة؛ إذ تم نقلهم من مقر وحدة صحية غير مهيأ للدراسة إلى مقر وحدة صحية أخرى غير مهيأ، والفرق أن الأول في مبنى مستقل مستأجر، أما الآخر فهو مُلحق بمبنى إحدى المدارس معدّ لوحدة صحية وليس لمدرسة، ولا تتوفر فيه متطلبات دراسة طلاب وطالبات الروضات".

من جانب آخر، اشتكى عدد من الموظفين من تخبطات الإدارة في قرارات النقل لعدد من الإداريين، وعدم مراعاة مصلحة العمل؛ إذ قامت الإدارة بإصدار قرارات نقل لعدد من الموظفين، وفي الأسبوع التالي لقرارات النقل تقوم الإدارة بإصدار قرارات أخرى لهم، وتنقلهم إلى جهات عملهم الأولى أو لجهات أخرى دون مراعاة لمصلحة العمل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت إدارة التعليم بإصدار قرار نقل موظف من ثانوية الملك عبدالله إلى الاتصالات الإدارية بإدارة التعليم في 23 محرم، وبعد 8 أيام أصدرت قراراً آخر بنقله إلى وحدة الخدمات الإرشادية، وذلك في 1 صفر، وأصدرت قرار نقل موظف من ثانوية الملك عبدالعزيز إلى الأمن والسلامة بإدارة التعليم في 23 محرم، وبعد 8 أيام أصدرت قراراً آخر بنقله إلى شؤون المباني وذلك في 1 صفر، كما أصدرت قراراً بنقل موظف وظيفته بمسمى "مراقب طلبة" من ثانوية الملك عبدالله إلى مراقب مخزون بإدارة التعليم في 23 محرم.

وبعد 8 أيام أصدرت قراراً آخر بنقله إلى بيت الطالب، وذلك في 1 صفر، وأصدرت قراراً بنقل موظف من مراقب مخزون بإدارة التعليم إلى ابتدائية المشاش في 23 محرم، وبعد أسبوعين أصدرت قراراً آخر بنقله إلى ابتدائية المشاش، وذلك في 9 صفر، وأصدرت قراراً بنقل موظف وظيفته بمسمى "مأمور مشتريات" من الاتصالات الإدارية بإدارة التعليم إلى الجودة الشاملة بإدارة التعليم في 23 محرم، وبعد أسبوعين أصدرت قراراً آخر بنقله إلى متوسطة اليرموك.

وطرحت "سبق" تلك القضايا، على مدير التعليم المتحدث الرسمي باسم الإدارة عبدالله الفرحان منذ قرابة الأسبوع ؛ لكنه لم يتجاوب ولم يردّ على الاستفسارات.