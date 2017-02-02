النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يشمل 50 ألف أسرة.. "الصحة" تنفذ أكبر مسح.. الأحد

بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة

تبدأ وزارة الصحة، يوم الأحد المقبل، تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة يشمل أكثر من 50 ألف أسرة؛ بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة، مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها، إضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان، والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان، وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأسر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

ويهدف المسح الذي تمّت مراجعته من قبل متخصصين محليين وعالميين ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للإحصاء، إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان بشكل دقيق؛ بغرض استطلاع المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع، والتعرف على المشكلات الصحية، ووضع الحلول المناسبة لها، وضمان توفير معلومات ذات اعتمادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً، واستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف وتوفير المعلومات اللازمة لصانعي القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج عند الضرورة.

يُذكر أن عدد السكان المتوقع أن يشملهم المسح يبلغ 250.000 نسمة، من مختلف الفئات العمرية من الولادة وحتى كبار السن، بمشاركة ميدانية لـ 571 مركزاً صحياً و9 آلاف صحي وإداري تمثّل جميع المناطق الجغرافية والتنوع السكاني للمملكة، وسيتم تطبيق المسح في كل مناطق المملكة (20 منطقة ومحافظة)، ويستغرق نحو 6 أشهر، تتم خلالها زيارات ميدانية وفحوص مخبرية للكشف على السكري وضغط الدم ونسبة الدهون، كما سيتم كذلك إجراء قياسات للوزن والطول لتحديد معدل كتلة الجسم للكشف عن السمنة وزيادة الوزن لعينة مختارة المشمولين بالمسح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يشمل 50 ألف أسرة.. "الصحة" تنفذ أكبر مسح.. الأحد
سبق

تبدأ وزارة الصحة، يوم الأحد المقبل، تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة يشمل أكثر من 50 ألف أسرة؛ بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة، مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها، إضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان، والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان، وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأسر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

ويهدف المسح الذي تمّت مراجعته من قبل متخصصين محليين وعالميين ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للإحصاء، إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان بشكل دقيق؛ بغرض استطلاع المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع، والتعرف على المشكلات الصحية، ووضع الحلول المناسبة لها، وضمان توفير معلومات ذات اعتمادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً، واستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف وتوفير المعلومات اللازمة لصانعي القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج عند الضرورة.

يُذكر أن عدد السكان المتوقع أن يشملهم المسح يبلغ 250.000 نسمة، من مختلف الفئات العمرية من الولادة وحتى كبار السن، بمشاركة ميدانية لـ 571 مركزاً صحياً و9 آلاف صحي وإداري تمثّل جميع المناطق الجغرافية والتنوع السكاني للمملكة، وسيتم تطبيق المسح في كل مناطق المملكة (20 منطقة ومحافظة)، ويستغرق نحو 6 أشهر، تتم خلالها زيارات ميدانية وفحوص مخبرية للكشف على السكري وضغط الدم ونسبة الدهون، كما سيتم كذلك إجراء قياسات للوزن والطول لتحديد معدل كتلة الجسم للكشف عن السمنة وزيادة الوزن لعينة مختارة المشمولين بالمسح.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
10:53 AM
بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة

يشمل 50 ألف أسرة.. "الصحة" تنفذ أكبر مسح.. الأحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
8,050

تبدأ وزارة الصحة، يوم الأحد المقبل، تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة يشمل أكثر من 50 ألف أسرة؛ بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة، مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها، إضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان، والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان، وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأسر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

ويهدف المسح الذي تمّت مراجعته من قبل متخصصين محليين وعالميين ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للإحصاء، إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان بشكل دقيق؛ بغرض استطلاع المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع، والتعرف على المشكلات الصحية، ووضع الحلول المناسبة لها، وضمان توفير معلومات ذات اعتمادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً، واستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف وتوفير المعلومات اللازمة لصانعي القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج عند الضرورة.

يُذكر أن عدد السكان المتوقع أن يشملهم المسح يبلغ 250.000 نسمة، من مختلف الفئات العمرية من الولادة وحتى كبار السن، بمشاركة ميدانية لـ 571 مركزاً صحياً و9 آلاف صحي وإداري تمثّل جميع المناطق الجغرافية والتنوع السكاني للمملكة، وسيتم تطبيق المسح في كل مناطق المملكة (20 منطقة ومحافظة)، ويستغرق نحو 6 أشهر، تتم خلالها زيارات ميدانية وفحوص مخبرية للكشف على السكري وضغط الدم ونسبة الدهون، كما سيتم كذلك إجراء قياسات للوزن والطول لتحديد معدل كتلة الجسم للكشف عن السمنة وزيادة الوزن لعينة مختارة المشمولين بالمسح.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة