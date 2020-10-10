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ينبع.. إزالة 405 مواقع غير نظامية وإعادة أكثر من 7 ملايين متر للبلدية

تعترض مسارات بعض الخدمات ومنها خط ربط مع كهرباء أملج

أزالت لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة ينبع 405 مواقع أقيمت بدون طرق نظامية، وتمت إعادة أراضي للبلدية معتدى عليها خلال عام 1438هـ تقدر بمساحة 7.375.250م2.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة ينبع حميد بن حمود الرفاعي، أن اللجنة تعاونت مع بعض الجهات؛ لإزالة العوائق التي تعترض مسارات بعض الخدمات، ومنها مسار خط هوائي خاص بربط كهرباء ينبع مع كهرباء أملج.

وأضاف "الرفاعي" أنه تمّت إزالة العوائق التي تعترض مسارات الشوارع الرئيسة المعتمدة في المخطط الإرشادي، والتي نفّذ فيها كيبلات ربط محطة كهرباء ينبع المركزية، كما تمّت إزالة بعض المواقع التي صدرت بحقها أحكام صادرة من المحكمة العامة، وشاركت اللجنة مع المختصين في شركة "أرامكو"؛ لتسهيل مهمة مشروع التنقيب وإزالة العوائق أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الإنجازات تمّت بمتابعة من محافظ ينبع، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تواصل عملها بتطبيق الأنظمة والتعليمات على أي إحداث أو تعدٍّ أقيم بدون طريقة نظامية.

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ينبع.. إزالة 405 مواقع غير نظامية وإعادة أكثر من 7 ملايين متر للبلدية
سبق

أزالت لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة ينبع 405 مواقع أقيمت بدون طرق نظامية، وتمت إعادة أراضي للبلدية معتدى عليها خلال عام 1438هـ تقدر بمساحة 7.375.250م2.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة ينبع حميد بن حمود الرفاعي، أن اللجنة تعاونت مع بعض الجهات؛ لإزالة العوائق التي تعترض مسارات بعض الخدمات، ومنها مسار خط هوائي خاص بربط كهرباء ينبع مع كهرباء أملج.

وأضاف "الرفاعي" أنه تمّت إزالة العوائق التي تعترض مسارات الشوارع الرئيسة المعتمدة في المخطط الإرشادي، والتي نفّذ فيها كيبلات ربط محطة كهرباء ينبع المركزية، كما تمّت إزالة بعض المواقع التي صدرت بحقها أحكام صادرة من المحكمة العامة، وشاركت اللجنة مع المختصين في شركة "أرامكو"؛ لتسهيل مهمة مشروع التنقيب وإزالة العوائق أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الإنجازات تمّت بمتابعة من محافظ ينبع، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تواصل عملها بتطبيق الأنظمة والتعليمات على أي إحداث أو تعدٍّ أقيم بدون طريقة نظامية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
10:26 AM

ينبع.. إزالة 405 مواقع غير نظامية وإعادة أكثر من 7 ملايين متر للبلدية

تعترض مسارات بعض الخدمات ومنها خط ربط مع كهرباء أملج

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أزالت لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة ينبع 405 مواقع أقيمت بدون طرق نظامية، وتمت إعادة أراضي للبلدية معتدى عليها خلال عام 1438هـ تقدر بمساحة 7.375.250م2.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة ينبع حميد بن حمود الرفاعي، أن اللجنة تعاونت مع بعض الجهات؛ لإزالة العوائق التي تعترض مسارات بعض الخدمات، ومنها مسار خط هوائي خاص بربط كهرباء ينبع مع كهرباء أملج.

وأضاف "الرفاعي" أنه تمّت إزالة العوائق التي تعترض مسارات الشوارع الرئيسة المعتمدة في المخطط الإرشادي، والتي نفّذ فيها كيبلات ربط محطة كهرباء ينبع المركزية، كما تمّت إزالة بعض المواقع التي صدرت بحقها أحكام صادرة من المحكمة العامة، وشاركت اللجنة مع المختصين في شركة "أرامكو"؛ لتسهيل مهمة مشروع التنقيب وإزالة العوائق أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الإنجازات تمّت بمتابعة من محافظ ينبع، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تواصل عملها بتطبيق الأنظمة والتعليمات على أي إحداث أو تعدٍّ أقيم بدون طريقة نظامية.

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