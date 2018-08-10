يوتيوب السنة النبوية يوفر 900 ساعة صوتية ومرئية من المواد العلمية

يهدف إلى نشر تعليم المصطفى.. أول وأضخم مشروع لقراءة السنة بالسند

بلغ عدد الساعات التي يوفرها موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على اليوتيوب 890 ساعة صوتية ومرئية تحتوي على العديد من المواد العلمية والتي تهدف لنشر سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه .

وقال المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها الدكتور فالح بن محمد الصغير: إن موقع الشبكة على اليوتويب قام بإضافة العديد من المواد العلمية من انتاج شبكة السنة النبوية .

وبين الصغير أن الموقع يحتوي على مشروع السنة المقروءة والذي أنتجته شبكة السنة ويعد أول وأضخم مشروع لقراءة السنة النبوية كاملة بالسند حيث تم قراءة كل من صحيح الإمام البخاري ومسلم وسنن الإمام الترمذي والنسائي وسنن أبي داود وابن ماجه وموطأ الإمام مالك وكذلك قراءة صحيح السيرة النبوية ومختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي مشيرا أن الموقع يحتوي على مواد علمية متنوعة لعدد من العلماء الأفاضل المتخصصين في السنة النبوية والعقيدة والثقافة والتفسير .

وأضاف : أن الهدف من إنشاء قناة للشبكة على اليوتيوب هو استغلال الاقبال الكبير من الشباب ومختلف فئات المجتمع على هذا الموقع والذي يصنف من المواقع الأولى في مجال ارتياده وتصفحه مما سيمكن الشبكة من إيصال رسالتها الدعوية بشكل أكبر والتي ترتكز على نشر سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليهوأنه يمكن زيارته والإطلاع عليه عن طريق الدخول على الرابط

http://www.youtube.com/user/alssunnah1428

الجدير بالذكر أن شبكة السنة النبوية وعلومها قدمت منذ بداية تدشينها لموقعها على الإنترنت العديد من الخدمات حيث يعد أول موقع متخصص في السنة النبوية على الإنترنت ويحظى بإقبال كبير من متصفحي الإنترنت .