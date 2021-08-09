النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"غُـروس الخيرية" تطلق موقعها الرسمي وحساباتها بالتواصل الاجتماعي

"السبيعي": نهدف إلى أتمتة كل أعمالنا وبرامجنا والارتقاء بخدماتنا

دشّنت "غروس الخيرية"، اليوم، الموقع الرسمي للمؤسسة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل الأمثل مع المستفيدين من خدماتها الخيرية وبرامجها المتنوعة.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، إبراهيم بن محمد السبيعي: إن إطلاق المؤسسة لوسائلها الاتصالية التقنية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في أتمتة كل أعمالها وبرامجها، واقترابها من كل الجهات والجمعيات والشركاء في العمل الخيري في هذا الوطن المعطاء.

وأضاف "السبيعي" أن "غروس" مؤسسة خيرية مانحة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأسسها ورثة الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي - رحمه الله- لتواصل جهوده الخيرية والاجتماعية، وفقاً لوصيته ورؤيته الواردة في وصية وقفه، مع الاهتمام بقيام المؤسسة بعملها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الشفافية والالتزام.

وأشار "السبيعي"، إلى أن المؤسسة تتولى إدارة العمل الخيري الذي أوصى به الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي- رحمه الله -، إضافة إلى إدارة المبادرات المتنوعة الممولة من ذريته ورثته؛ وذلك من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف: إن بوابة المنح الخيري ترحب بالطلبات الواردة إلى المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني (ghoroos.sa)، لمدة شهر ابتداء من هذا اليوم الاثنين 01/01/ 1443هـ، بحسب ضوابط ومجالات المنح التي تدعمها المؤسسة لعام 2021م، وتشمل: مشروعات وبرامج الاستثمار الاجتماعي: وهي المشروعات والبرامج التي تحقق عوائد مالية واجتماعية، وتعالج مشكلة اجتماعية قائمة، وكذلك برامج المنح التنموي: وهي المشروعات والبرامج الصحية، وتمكين الفقراء والمحتاجين، ورعاية الأيتام وتمكينهم، موضحاً أن جميع الطلبات الواردة عبر البوابة ستخضع للدراسة اللازمة من قبل الأمانة العامة في المؤسسة وفق إجراءات الأنظمة واللوائح المعتمدة.

واختتم "السبيعي"، تصريحه، بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم- لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتذليل الصعوبات أمامها في هذا المجال.

ودعا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"غُـروس الخيرية" تطلق موقعها الرسمي وحساباتها بالتواصل الاجتماعي
سبق

دشّنت "غروس الخيرية"، اليوم، الموقع الرسمي للمؤسسة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل الأمثل مع المستفيدين من خدماتها الخيرية وبرامجها المتنوعة.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، إبراهيم بن محمد السبيعي: إن إطلاق المؤسسة لوسائلها الاتصالية التقنية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في أتمتة كل أعمالها وبرامجها، واقترابها من كل الجهات والجمعيات والشركاء في العمل الخيري في هذا الوطن المعطاء.

وأضاف "السبيعي" أن "غروس" مؤسسة خيرية مانحة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأسسها ورثة الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي - رحمه الله- لتواصل جهوده الخيرية والاجتماعية، وفقاً لوصيته ورؤيته الواردة في وصية وقفه، مع الاهتمام بقيام المؤسسة بعملها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الشفافية والالتزام.

وأشار "السبيعي"، إلى أن المؤسسة تتولى إدارة العمل الخيري الذي أوصى به الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي- رحمه الله -، إضافة إلى إدارة المبادرات المتنوعة الممولة من ذريته ورثته؛ وذلك من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف: إن بوابة المنح الخيري ترحب بالطلبات الواردة إلى المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني (ghoroos.sa)، لمدة شهر ابتداء من هذا اليوم الاثنين 01/01/ 1443هـ، بحسب ضوابط ومجالات المنح التي تدعمها المؤسسة لعام 2021م، وتشمل: مشروعات وبرامج الاستثمار الاجتماعي: وهي المشروعات والبرامج التي تحقق عوائد مالية واجتماعية، وتعالج مشكلة اجتماعية قائمة، وكذلك برامج المنح التنموي: وهي المشروعات والبرامج الصحية، وتمكين الفقراء والمحتاجين، ورعاية الأيتام وتمكينهم، موضحاً أن جميع الطلبات الواردة عبر البوابة ستخضع للدراسة اللازمة من قبل الأمانة العامة في المؤسسة وفق إجراءات الأنظمة واللوائح المعتمدة.

واختتم "السبيعي"، تصريحه، بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم- لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتذليل الصعوبات أمامها في هذا المجال.

ودعا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:54 PM

"غُـروس الخيرية" تطلق موقعها الرسمي وحساباتها بالتواصل الاجتماعي

"السبيعي": نهدف إلى أتمتة كل أعمالنا وبرامجنا والارتقاء بخدماتنا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
212

دشّنت "غروس الخيرية"، اليوم، الموقع الرسمي للمؤسسة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل الأمثل مع المستفيدين من خدماتها الخيرية وبرامجها المتنوعة.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، إبراهيم بن محمد السبيعي: إن إطلاق المؤسسة لوسائلها الاتصالية التقنية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في أتمتة كل أعمالها وبرامجها، واقترابها من كل الجهات والجمعيات والشركاء في العمل الخيري في هذا الوطن المعطاء.

وأضاف "السبيعي" أن "غروس" مؤسسة خيرية مانحة مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأسسها ورثة الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي - رحمه الله- لتواصل جهوده الخيرية والاجتماعية، وفقاً لوصيته ورؤيته الواردة في وصية وقفه، مع الاهتمام بقيام المؤسسة بعملها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي المنظم المرتكز على الشفافية والالتزام.

وأشار "السبيعي"، إلى أن المؤسسة تتولى إدارة العمل الخيري الذي أوصى به الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي- رحمه الله -، إضافة إلى إدارة المبادرات المتنوعة الممولة من ذريته ورثته؛ وذلك من خلال مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف: إن بوابة المنح الخيري ترحب بالطلبات الواردة إلى المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني (ghoroos.sa)، لمدة شهر ابتداء من هذا اليوم الاثنين 01/01/ 1443هـ، بحسب ضوابط ومجالات المنح التي تدعمها المؤسسة لعام 2021م، وتشمل: مشروعات وبرامج الاستثمار الاجتماعي: وهي المشروعات والبرامج التي تحقق عوائد مالية واجتماعية، وتعالج مشكلة اجتماعية قائمة، وكذلك برامج المنح التنموي: وهي المشروعات والبرامج الصحية، وتمكين الفقراء والمحتاجين، ورعاية الأيتام وتمكينهم، موضحاً أن جميع الطلبات الواردة عبر البوابة ستخضع للدراسة اللازمة من قبل الأمانة العامة في المؤسسة وفق إجراءات الأنظمة واللوائح المعتمدة.

واختتم "السبيعي"، تصريحه، بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم- لإتاحة الفرصة للمؤسسات الخيرية المانحة بالمساهمة في تقديم واجبها في خدمة الوطن وتنميته، وتذليل الصعوبات أمامها في هذا المجال.

ودعا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا المبارك عزه ورخاءه وأمنه واستقراره، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة