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خطاب خادم الحرمين يؤكد العناية بالمشاريع الضخمة لخدمة الإسلام والمسلمين

القيادة السعودية تبذل الغالي والنفيس لتوفير أسباب الطمأنينة للحجاج والزوار

جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- اليوم في مجلس الشورى ليشدد على مضي المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن، في مواصلة بناء وعمارة الحرمين الشريفين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنفق فيه الدولة -أيدها الله- ميزانيات ضخمة على مشاريع الحرمين الشريفين التي تأتي لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتحرص القيادة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -رحمه الله- على بذل الغالي والنفيس لتوفير أسباب الطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وتسخير كل جهودها لينعم الحاج بأرقى الخدمات والتسهيلات داخل المشاعر المقدسة، ومن ذلك مشروع تطوير جسر الجمرات والمنطقة المحيطة به في مشعر منى، وقطار المشاعر وبناء الأنفاق والجسور والقطارات المكيفة، فضلاً عن توفير المياه المبردة والرذاذ البارد الذي يغطي كامل مساحات المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى السلالم الكهربائية والمصاعد بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، إلى أن أصبحت الرحلة إلى البلاد المقدسة ماتعة وسارة ومريحة.

وتسعى المملكة العربية السعودية في كل عام إلى تعزيز الإيجابيات والارتقاء بالخدمات في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بأمن وأمان، وأن ما نشاهده من خدمات في الحرم المكي والمسجد النبوي جاءت نتيجة متابعة وتوصيات من قادة هذه البلاد للمعنين والقائمين على أعمال الحج بالاعتناء وتقديم الخدمات لهم.

وقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية كل الإمكانات، وأعطت كل القدرات؛ لتسهيل الحج ومعاونة الحجيج، فكان توفيق الله هو ثمرة جهودها ومنهج مسارها ومقوم أعمالها في كل عام، ولا تزال تنفق بسخاء. وقد حظي هذا الاهتمام بإشادات كبيرة من قبل دول العالم.

وجاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة لتقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين في تأدية مناسك الحج والعمرة، في وقت يتعاظم لدى المسلمين، أهمية الحفاظ على هويتهم الإسلامية واستكمال متطلبات شعائرهم الدينية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطاب خادم الحرمين يؤكد العناية بالمشاريع الضخمة لخدمة الإسلام والمسلمين
سبق

جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- اليوم في مجلس الشورى ليشدد على مضي المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن، في مواصلة بناء وعمارة الحرمين الشريفين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنفق فيه الدولة -أيدها الله- ميزانيات ضخمة على مشاريع الحرمين الشريفين التي تأتي لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتحرص القيادة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -رحمه الله- على بذل الغالي والنفيس لتوفير أسباب الطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وتسخير كل جهودها لينعم الحاج بأرقى الخدمات والتسهيلات داخل المشاعر المقدسة، ومن ذلك مشروع تطوير جسر الجمرات والمنطقة المحيطة به في مشعر منى، وقطار المشاعر وبناء الأنفاق والجسور والقطارات المكيفة، فضلاً عن توفير المياه المبردة والرذاذ البارد الذي يغطي كامل مساحات المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى السلالم الكهربائية والمصاعد بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، إلى أن أصبحت الرحلة إلى البلاد المقدسة ماتعة وسارة ومريحة.

وتسعى المملكة العربية السعودية في كل عام إلى تعزيز الإيجابيات والارتقاء بالخدمات في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بأمن وأمان، وأن ما نشاهده من خدمات في الحرم المكي والمسجد النبوي جاءت نتيجة متابعة وتوصيات من قادة هذه البلاد للمعنين والقائمين على أعمال الحج بالاعتناء وتقديم الخدمات لهم.

وقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية كل الإمكانات، وأعطت كل القدرات؛ لتسهيل الحج ومعاونة الحجيج، فكان توفيق الله هو ثمرة جهودها ومنهج مسارها ومقوم أعمالها في كل عام، ولا تزال تنفق بسخاء. وقد حظي هذا الاهتمام بإشادات كبيرة من قبل دول العالم.

وجاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة لتقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين في تأدية مناسك الحج والعمرة، في وقت يتعاظم لدى المسلمين، أهمية الحفاظ على هويتهم الإسلامية واستكمال متطلبات شعائرهم الدينية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:52 PM

خطاب خادم الحرمين يؤكد العناية بالمشاريع الضخمة لخدمة الإسلام والمسلمين

القيادة السعودية تبذل الغالي والنفيس لتوفير أسباب الطمأنينة للحجاج والزوار

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بدر الجبل - تبوك
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جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- اليوم في مجلس الشورى ليشدد على مضي المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن، في مواصلة بناء وعمارة الحرمين الشريفين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنفق فيه الدولة -أيدها الله- ميزانيات ضخمة على مشاريع الحرمين الشريفين التي تأتي لخدمة الإسلام والمسلمين.

وتحرص القيادة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -رحمه الله- على بذل الغالي والنفيس لتوفير أسباب الطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وتسخير كل جهودها لينعم الحاج بأرقى الخدمات والتسهيلات داخل المشاعر المقدسة، ومن ذلك مشروع تطوير جسر الجمرات والمنطقة المحيطة به في مشعر منى، وقطار المشاعر وبناء الأنفاق والجسور والقطارات المكيفة، فضلاً عن توفير المياه المبردة والرذاذ البارد الذي يغطي كامل مساحات المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى السلالم الكهربائية والمصاعد بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، إلى أن أصبحت الرحلة إلى البلاد المقدسة ماتعة وسارة ومريحة.

وتسعى المملكة العربية السعودية في كل عام إلى تعزيز الإيجابيات والارتقاء بالخدمات في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بأمن وأمان، وأن ما نشاهده من خدمات في الحرم المكي والمسجد النبوي جاءت نتيجة متابعة وتوصيات من قادة هذه البلاد للمعنين والقائمين على أعمال الحج بالاعتناء وتقديم الخدمات لهم.

وقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية كل الإمكانات، وأعطت كل القدرات؛ لتسهيل الحج ومعاونة الحجيج، فكان توفيق الله هو ثمرة جهودها ومنهج مسارها ومقوم أعمالها في كل عام، ولا تزال تنفق بسخاء. وقد حظي هذا الاهتمام بإشادات كبيرة من قبل دول العالم.

وجاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة لتقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين في تأدية مناسك الحج والعمرة، في وقت يتعاظم لدى المسلمين، أهمية الحفاظ على هويتهم الإسلامية واستكمال متطلبات شعائرهم الدينية.

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