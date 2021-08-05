وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس.

كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%.

"التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85% صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-05 كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%. وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%. وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 02:34 PM

"التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85% دعت إلى ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي





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كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%.

وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%.

وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس.