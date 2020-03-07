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"صحة بيشة" تطلق فريق الهمة التطوعي التمريضي

ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30"

أطلقت إدارة التمريض بصحة بيشة، فريق الهمة التطوعي التمريضي للعمل التطوعي، وهو أول عمل يقوم به الفريق، ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30".

وشارك الفريق بعدد 30 متطوعًا ومتطوعة في برنامج المشي، وتوعية الحضور وزوار الحديقة عن فوائد المشي الصحي، وتثقيفهم بكيفية تحميل واستخدام تطبيق صحتي، ومتابعة الخطوات وطريقة حساب حرق السعرات الحرارية للجسم عن طريق التطبيق، وأيضًا مشاركتهم في الأركان التوعوية المصاحبة للحملة، بإشراف من إدارة التمريض بصحة بيشة.

وذكر مدير إدارة التمريض صالح بن سويد الغامدي، أن هذا الفريق سيلقى الاهتمام الكبير من مديرية الشؤون الصحية في بيشة، منوهًا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع وجذب المتطوعين للمساهمة في بث روح العمل التطوعي التمريضي المنظم لكافة شرائح المجتمع.

وأكد "الغامدي" أن هذا الفريق سيعمل لمساندة الصحة في أعمالها وفق خطط وبرامج وأنشطة مدروسة ومعتمدة، مقدمًا شكره لمدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ لما يقوم به من دعم وتوجيه لهذه المهنة الإنسانية والمنتسبين لها.

صحة بيشة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة بيشة" تطلق فريق الهمة التطوعي التمريضي
سبق

أطلقت إدارة التمريض بصحة بيشة، فريق الهمة التطوعي التمريضي للعمل التطوعي، وهو أول عمل يقوم به الفريق، ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30".

وشارك الفريق بعدد 30 متطوعًا ومتطوعة في برنامج المشي، وتوعية الحضور وزوار الحديقة عن فوائد المشي الصحي، وتثقيفهم بكيفية تحميل واستخدام تطبيق صحتي، ومتابعة الخطوات وطريقة حساب حرق السعرات الحرارية للجسم عن طريق التطبيق، وأيضًا مشاركتهم في الأركان التوعوية المصاحبة للحملة، بإشراف من إدارة التمريض بصحة بيشة.

وذكر مدير إدارة التمريض صالح بن سويد الغامدي، أن هذا الفريق سيلقى الاهتمام الكبير من مديرية الشؤون الصحية في بيشة، منوهًا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع وجذب المتطوعين للمساهمة في بث روح العمل التطوعي التمريضي المنظم لكافة شرائح المجتمع.

وأكد "الغامدي" أن هذا الفريق سيعمل لمساندة الصحة في أعمالها وفق خطط وبرامج وأنشطة مدروسة ومعتمدة، مقدمًا شكره لمدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ لما يقوم به من دعم وتوجيه لهذه المهنة الإنسانية والمنتسبين لها.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:00 PM

"صحة بيشة" تطلق فريق الهمة التطوعي التمريضي

ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أطلقت إدارة التمريض بصحة بيشة، فريق الهمة التطوعي التمريضي للعمل التطوعي، وهو أول عمل يقوم به الفريق، ضمن حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار "امش 30".

وشارك الفريق بعدد 30 متطوعًا ومتطوعة في برنامج المشي، وتوعية الحضور وزوار الحديقة عن فوائد المشي الصحي، وتثقيفهم بكيفية تحميل واستخدام تطبيق صحتي، ومتابعة الخطوات وطريقة حساب حرق السعرات الحرارية للجسم عن طريق التطبيق، وأيضًا مشاركتهم في الأركان التوعوية المصاحبة للحملة، بإشراف من إدارة التمريض بصحة بيشة.

وذكر مدير إدارة التمريض صالح بن سويد الغامدي، أن هذا الفريق سيلقى الاهتمام الكبير من مديرية الشؤون الصحية في بيشة، منوهًا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع وجذب المتطوعين للمساهمة في بث روح العمل التطوعي التمريضي المنظم لكافة شرائح المجتمع.

وأكد "الغامدي" أن هذا الفريق سيعمل لمساندة الصحة في أعمالها وفق خطط وبرامج وأنشطة مدروسة ومعتمدة، مقدمًا شكره لمدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني؛ لما يقوم به من دعم وتوجيه لهذه المهنة الإنسانية والمنتسبين لها.

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