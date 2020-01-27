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"الصحة" لـ"سبق": لم نسجِّل أي حالة من "كورونا الجديد" في السعودية

أكدت أنها تطبِّق الإجراءات الوقائية للقادمين من الصين

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة من كورونا الجديد في السعودية. وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية لـ"سبق": "نوضح لكم أنه لم تُسجَّل أية حالات مؤكَّدة من كورونا الجديد في السعودية".

وأوضحت "الصحة" أنه يجري تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين حسب الأعراف الطبية. مشيرة إلى وجود فَرْق بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" لـ"سبق": لم نسجِّل أي حالة من "كورونا الجديد" في السعودية
سبق

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة من كورونا الجديد في السعودية. وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية لـ"سبق": "نوضح لكم أنه لم تُسجَّل أية حالات مؤكَّدة من كورونا الجديد في السعودية".

وأوضحت "الصحة" أنه يجري تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين حسب الأعراف الطبية. مشيرة إلى وجود فَرْق بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:31 PM

"الصحة" لـ"سبق": لم نسجِّل أي حالة من "كورونا الجديد" في السعودية

أكدت أنها تطبِّق الإجراءات الوقائية للقادمين من الصين

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
1,482

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة من كورونا الجديد في السعودية. وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية لـ"سبق": "نوضح لكم أنه لم تُسجَّل أية حالات مؤكَّدة من كورونا الجديد في السعودية".

وأوضحت "الصحة" أنه يجري تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين حسب الأعراف الطبية. مشيرة إلى وجود فَرْق بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" وفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

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