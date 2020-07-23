الأهلي يواصل نتائجه السلبية.. ويسقط في فخ الخسارة أمام أحد

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عروضه الهزيلة ونتائجه السلبية وهذه المرة بسقوطه في فخ الخسارة أمام ضيفه أحد بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم الحالي.

سجل ثنائية الضيوف كلاً من اللاعب شهاب زغلامي في الدقيقة 75 ومحمد المطوع في الدقيقة 80 من زمن المباراة.



وكان الأهلي قد تعادل في أول مباراتين وديتين خاضهما ضد جدة والعين بنفس النتيجة (1-1) وسيختتم مبارياته الودية ضد الوحدة يوم 27 يوليو ( الجاري ).