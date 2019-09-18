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"المغذوي" تزور مدارس الطفولة المبكرة بـ"تعليم جازان"

لتفقُّد سير العملية التربوية والوقوف على واقع البيئة التدريسية وتحدياتها

زارت اليوم فاطمة بنت علي المغذوي مساعدة مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، ترافقها المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة لشؤون المعلمين أسماء بنت شريدة الرويلي، مدارس الطفولة المبكرة التابعة للإدارة في قطاع أبوعريش.

وشملت الزيارة ابتدائية قنبورة ومتوسطة أسماء بنت زيد ومجمع السادلية وابتدائية راح الحجاجة. واطلعت الزائرات على سير العمل في مدارس الطفولة المبكرة، والخدمات والتجهيزات المدرسية المقدمة لتلك المدارس.

وعبَّرت "المغذوي" خلال الزيارات عن شكرها لمشرفات ومعلمات وقائدات المدارس المطبقة لمدارس الطفولة المبكرة على حرصهن وتفانيهن وجهودهن الكبيرة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيعود بالنفع على مستقبل الأجيال القادمة .

وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص وزارة التعليم على تفقد سير العملية التربوية في المدارس، والوقوف على واقع البيئة التدريسية فيها، والتحديات التي تواجهها؛ للعمل على تذليلها ومعالجتها وصولاً إلى تجويد العملية التدريسية والتربوية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية .

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"المغذوي" تزور مدارس الطفولة المبكرة بـ"تعليم جازان"
سبق

زارت اليوم فاطمة بنت علي المغذوي مساعدة مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، ترافقها المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة لشؤون المعلمين أسماء بنت شريدة الرويلي، مدارس الطفولة المبكرة التابعة للإدارة في قطاع أبوعريش.

وشملت الزيارة ابتدائية قنبورة ومتوسطة أسماء بنت زيد ومجمع السادلية وابتدائية راح الحجاجة. واطلعت الزائرات على سير العمل في مدارس الطفولة المبكرة، والخدمات والتجهيزات المدرسية المقدمة لتلك المدارس.

وعبَّرت "المغذوي" خلال الزيارات عن شكرها لمشرفات ومعلمات وقائدات المدارس المطبقة لمدارس الطفولة المبكرة على حرصهن وتفانيهن وجهودهن الكبيرة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيعود بالنفع على مستقبل الأجيال القادمة .

وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص وزارة التعليم على تفقد سير العملية التربوية في المدارس، والوقوف على واقع البيئة التدريسية فيها، والتحديات التي تواجهها؛ للعمل على تذليلها ومعالجتها وصولاً إلى تجويد العملية التدريسية والتربوية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية .

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:06 PM

"المغذوي" تزور مدارس الطفولة المبكرة بـ"تعليم جازان"

لتفقُّد سير العملية التربوية والوقوف على واقع البيئة التدريسية وتحدياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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زارت اليوم فاطمة بنت علي المغذوي مساعدة مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، ترافقها المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة لشؤون المعلمين أسماء بنت شريدة الرويلي، مدارس الطفولة المبكرة التابعة للإدارة في قطاع أبوعريش.

وشملت الزيارة ابتدائية قنبورة ومتوسطة أسماء بنت زيد ومجمع السادلية وابتدائية راح الحجاجة. واطلعت الزائرات على سير العمل في مدارس الطفولة المبكرة، والخدمات والتجهيزات المدرسية المقدمة لتلك المدارس.

وعبَّرت "المغذوي" خلال الزيارات عن شكرها لمشرفات ومعلمات وقائدات المدارس المطبقة لمدارس الطفولة المبكرة على حرصهن وتفانيهن وجهودهن الكبيرة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي سيعود بالنفع على مستقبل الأجيال القادمة .

وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص وزارة التعليم على تفقد سير العملية التربوية في المدارس، والوقوف على واقع البيئة التدريسية فيها، والتحديات التي تواجهها؛ للعمل على تذليلها ومعالجتها وصولاً إلى تجويد العملية التدريسية والتربوية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية .

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