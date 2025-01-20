انتظام 300 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل بمدارس تعليم عسير

"الجوني": تكامُل الجهود بين الإدارات أسهم في انطلاقة جادة للفصل الثاني

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن تكامل الجهود بين مختلف الإدارات والمكاتب والمدارس أسهم في انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني، وسط توفير الإمكانات اللازمة، وحرص الطلاب والطالبات على الانتظام بشراكة فاعلة من أولياء الأمور وقادة وقائدات المدارس.

وفي التفاصيل.. جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد عددًا من المدارس، ومشاركته في استقبال عدد من الطلاب، وتوزيع المقررات الدراسية عليهم، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان، وتعزيز جهود العاملين، وسط انتظام أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في نحو 1370 مدرسة للبنين والبنات.

وكانت قيادات الإدارة، وإدارات الإشراف التربوي، وخدمات الطلاب والأمن والسلامة، والطفولة المبكرة، ومكاتب التعليم، قد نفذت جولات ميدانية لدعم انطلاق الدراسة، وتعزيز خدمات النقل المدرسي، ومتابعة سير العمل في مرحلة الطفولة المبكرة، والإفادة من المدارس ذات الإسناد، إضافة إلى تفعيل برامج الأمن والسلامة، والعمل على رصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك.