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"الحويطات" تنظِّم مسيرة ولاء للقيادة يتقدمهم شيخ مشايخ القبيلة

على ظهور الإبل.. وكجزء من موروث المنطقة

نظَّمت قبيلة الحويطات مسيرة على الجِمال أمس الأحد كجزء من موروث المنطقة في "منطقة نيوم"، على مسافة خمسة كيلومترات باتجاه الكورنيش الخاص بضباء. وظهر على ظهور الجِمال الهجانة وهم يحملون أعلام السعودية في تعبير عن مدى حرص قبيلة الحويطات على وحدة الصف، والولاء للقيادة الرشيدة.

وقال شيخ مشايخ قبائل الحويطات، الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة، عبر فيديو نشرته قناة "العربية": "نهدف للتعبير عن الحب والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".

ووعد "أبو طقيقة" بإقامة حفل كبير، يليق بهذا الوطن الشامخ بعد انتهاء أزمة كورونا. مبينًا أن "مشروع نيوم يخدم منطقة تبوك ومحافظاتها". وقال: "نشكر خادم الحرمين الشريفين لوضع هذا المشروع في منطقتنا. جميعنا تقدمنا بأوراقنا الرسمية للجهات المعنية من القبيلة للجنة المختصة".

وكان البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" قد أنهى مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.

وتأتي تلك المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من المُلاك. وسيعمل برنامج "تنمية" على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم للتأكد من تحسُّن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحِزَم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحويطات" تنظِّم مسيرة ولاء للقيادة يتقدمهم شيخ مشايخ القبيلة
سبق

نظَّمت قبيلة الحويطات مسيرة على الجِمال أمس الأحد كجزء من موروث المنطقة في "منطقة نيوم"، على مسافة خمسة كيلومترات باتجاه الكورنيش الخاص بضباء. وظهر على ظهور الجِمال الهجانة وهم يحملون أعلام السعودية في تعبير عن مدى حرص قبيلة الحويطات على وحدة الصف، والولاء للقيادة الرشيدة.

وقال شيخ مشايخ قبائل الحويطات، الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة، عبر فيديو نشرته قناة "العربية": "نهدف للتعبير عن الحب والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".

ووعد "أبو طقيقة" بإقامة حفل كبير، يليق بهذا الوطن الشامخ بعد انتهاء أزمة كورونا. مبينًا أن "مشروع نيوم يخدم منطقة تبوك ومحافظاتها". وقال: "نشكر خادم الحرمين الشريفين لوضع هذا المشروع في منطقتنا. جميعنا تقدمنا بأوراقنا الرسمية للجهات المعنية من القبيلة للجنة المختصة".

وكان البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" قد أنهى مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.

وتأتي تلك المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من المُلاك. وسيعمل برنامج "تنمية" على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم للتأكد من تحسُّن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحِزَم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:34 AM

"الحويطات" تنظِّم مسيرة ولاء للقيادة يتقدمهم شيخ مشايخ القبيلة

على ظهور الإبل.. وكجزء من موروث المنطقة

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بدر الجبل - تبوك
8
23,184

نظَّمت قبيلة الحويطات مسيرة على الجِمال أمس الأحد كجزء من موروث المنطقة في "منطقة نيوم"، على مسافة خمسة كيلومترات باتجاه الكورنيش الخاص بضباء. وظهر على ظهور الجِمال الهجانة وهم يحملون أعلام السعودية في تعبير عن مدى حرص قبيلة الحويطات على وحدة الصف، والولاء للقيادة الرشيدة.

وقال شيخ مشايخ قبائل الحويطات، الشيخ عون بن عبدالله أبو طقيقة، عبر فيديو نشرته قناة "العربية": "نهدف للتعبير عن الحب والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".

ووعد "أبو طقيقة" بإقامة حفل كبير، يليق بهذا الوطن الشامخ بعد انتهاء أزمة كورونا. مبينًا أن "مشروع نيوم يخدم منطقة تبوك ومحافظاتها". وقال: "نشكر خادم الحرمين الشريفين لوضع هذا المشروع في منطقتنا. جميعنا تقدمنا بأوراقنا الرسمية للجهات المعنية من القبيلة للجنة المختصة".

وكان البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" قد أنهى مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الاثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ.

وتأتي تلك المرحلة قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من المُلاك. وسيعمل برنامج "تنمية" على متابعة المستفيدين أثناء وبعد انتقالهم للتأكد من تحسُّن مستواهم المعيشي من خلال تقديم عدد من الحِزَم الاجتماعية والاقتصادية الإضافية.

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