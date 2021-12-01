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البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على ميناء الحديدة

طالب المجتمع الدولي بوقفه للتصدي للأعمال الإرهابية

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي باستخدام زورق مفخخ على ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر، والذي تصدّت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم، أن استمرار شن مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على ميناء الحديدة يُشَكّل تهديداً خطيراً لحُرية الملاحة، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، كما يُعَدّ عملاً إرهابياً تنفيذاً للإملاءات الإيرانية، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق "ستوكهولم"، مُطالباً المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال الحوثية الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين لها.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على ميناء الحديدة
سبق

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي باستخدام زورق مفخخ على ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر، والذي تصدّت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم، أن استمرار شن مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على ميناء الحديدة يُشَكّل تهديداً خطيراً لحُرية الملاحة، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، كما يُعَدّ عملاً إرهابياً تنفيذاً للإملاءات الإيرانية، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق "ستوكهولم"، مُطالباً المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال الحوثية الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين لها.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
02:49 PM

البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على ميناء الحديدة

طالب المجتمع الدولي بوقفه للتصدي للأعمال الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي باستخدام زورق مفخخ على ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر، والذي تصدّت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم، أن استمرار شن مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على ميناء الحديدة يُشَكّل تهديداً خطيراً لحُرية الملاحة، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، كما يُعَدّ عملاً إرهابياً تنفيذاً للإملاءات الإيرانية، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق "ستوكهولم"، مُطالباً المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال الحوثية الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين لها.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة.

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