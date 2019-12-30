2 .. هذه أدنى درجة حرارة سُجِّلت اليوم بالمملكة

وفق ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن أدنى درجات الحرارة المسجّلة، اليوم الإثنين، كانت في القريات التي سجّلت درجتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، إن تبوك سجّلت 4 درجات مئوية، ومثلها طريف؛ فيما سجّلت عرعر 6 درجات وسكاكا 6 درجات أيضاً.