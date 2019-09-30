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"الحبوب" تُنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد

في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية

أنهت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1.020.000) طن من الشعير، موزعة على مناشئ: (الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثّل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المُطِلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840.000) طن، وموانئ المملكة المُطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180.000) طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2019م- فبراير 2020م).
وأفاد بأن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد، تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.
وبهذه الدفعة، بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة؛ من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تُنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد
سبق

أنهت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1.020.000) طن من الشعير، موزعة على مناشئ: (الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثّل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المُطِلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840.000) طن، وموانئ المملكة المُطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180.000) طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2019م- فبراير 2020م).
وأفاد بأن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد، تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.
وبهذه الدفعة، بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة؛ من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:22 PM

"الحبوب" تُنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد

في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1.020.000) طن من الشعير، موزعة على مناشئ: (الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثّل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المُطِلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840.000) طن، وموانئ المملكة المُطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180.000) طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2019م- فبراير 2020م).
وأفاد بأن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد، تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.
وبهذه الدفعة، بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة؛ من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

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