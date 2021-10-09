النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة

قالت: هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية

أكّدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل مَن لا يحصل على اللقاح.

وأمرت شركة الأدوية كل موظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر، وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي إس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكّدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أيّ أعفاء ستجري إقالتهم من العمل.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة
سبق

أكّدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل مَن لا يحصل على اللقاح.

وأمرت شركة الأدوية كل موظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر، وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي إس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكّدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أيّ أعفاء ستجري إقالتهم من العمل.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:44 AM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:05 AM

فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة

قالت: هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,069

أكّدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل مَن لا يحصل على اللقاح.

وأمرت شركة الأدوية كل موظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر، وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي إس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكّدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أيّ أعفاء ستجري إقالتهم من العمل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة