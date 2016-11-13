رسميًا.. اتحاد القدم يوافق على مشاركة المنتخب السعودي في "خليجي 24"

بالإضافة إلى موافقة الإمارات والبحرين

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وقال اتحاد القدم: "بعد تلقي اتحاد القدم خطابًا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في البطولة فقد وافق الاتحاد على مشاركة المنتخب السعودي في البطولة.

كما قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين.

وستُقام البطولة خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة.

وبناء على ذلك، سيعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعًا اليوم الأربعاء لإعادة توزيع مجموعات البطولة.