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فوضى وظلام في مطار أمستردام.. التيار الكهربائي انقطع

أحدَثَ انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي، الأحد، فوضى في المطار الرئيسي بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي يعتبر واحداً من أكثر المطارات نشاطاً في أوروبا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الانقطاع الذي وقع في ساعة مبكرة؛ أدى إلى إغلاق الطرق المؤيدة إلى مطار "سخيبول"، كما تَوَقّفت حركة القطارات المتجهة إليه من أجل ضمان سلامة المسافرين؛ وفق ما ذكرته السلطات.

واكتظت صالات المطار الرئيسي بالمسافرين المنتظرين، بعد تعذر إتمام إجراءات الصعود على الطائرات.

وقال المتحدث باسم المطار، جاكو بارتلز: إن الطرق المؤدية إلى المطار أعيد فتحها حوالى الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، مع عودة الكهرباء بعد ساعة ونصف الساعة من الانقطاع.

وأضاف أن تعطل الخدمات سيكون له "عواقب جسيمة على حركة الملاحة الجوية خلال اليوم".

وأوضح أن هذا سيؤثر على الرحلات القادمة إلى أمستردام في المطارات الأخرى، وأن مطار "سخيبول" لن يتمكن من التعامل إلا مع عشر رحلات وصول فقط في الساعة صباح الأحد، مع إعطاء الأولوية لأعداد الرحلات الكثيرة المنتظرة للإقلاع من المطار.

و"سخيبول" هو ثالث أكبر مطارات أوروبا من حيث عدد المسافرين بعد هيثرو في لندن، وشارل ديغول في باريس.

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فوضى وظلام في مطار أمستردام.. التيار الكهربائي انقطع
سبق

أحدَثَ انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي، الأحد، فوضى في المطار الرئيسي بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي يعتبر واحداً من أكثر المطارات نشاطاً في أوروبا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الانقطاع الذي وقع في ساعة مبكرة؛ أدى إلى إغلاق الطرق المؤيدة إلى مطار "سخيبول"، كما تَوَقّفت حركة القطارات المتجهة إليه من أجل ضمان سلامة المسافرين؛ وفق ما ذكرته السلطات.

واكتظت صالات المطار الرئيسي بالمسافرين المنتظرين، بعد تعذر إتمام إجراءات الصعود على الطائرات.

وقال المتحدث باسم المطار، جاكو بارتلز: إن الطرق المؤدية إلى المطار أعيد فتحها حوالى الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، مع عودة الكهرباء بعد ساعة ونصف الساعة من الانقطاع.

وأضاف أن تعطل الخدمات سيكون له "عواقب جسيمة على حركة الملاحة الجوية خلال اليوم".

وأوضح أن هذا سيؤثر على الرحلات القادمة إلى أمستردام في المطارات الأخرى، وأن مطار "سخيبول" لن يتمكن من التعامل إلا مع عشر رحلات وصول فقط في الساعة صباح الأحد، مع إعطاء الأولوية لأعداد الرحلات الكثيرة المنتظرة للإقلاع من المطار.

و"سخيبول" هو ثالث أكبر مطارات أوروبا من حيث عدد المسافرين بعد هيثرو في لندن، وشارل ديغول في باريس.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:18 PM

فوضى وظلام في مطار أمستردام.. التيار الكهربائي انقطع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحدَثَ انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي، الأحد، فوضى في المطار الرئيسي بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي يعتبر واحداً من أكثر المطارات نشاطاً في أوروبا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الانقطاع الذي وقع في ساعة مبكرة؛ أدى إلى إغلاق الطرق المؤيدة إلى مطار "سخيبول"، كما تَوَقّفت حركة القطارات المتجهة إليه من أجل ضمان سلامة المسافرين؛ وفق ما ذكرته السلطات.

واكتظت صالات المطار الرئيسي بالمسافرين المنتظرين، بعد تعذر إتمام إجراءات الصعود على الطائرات.

وقال المتحدث باسم المطار، جاكو بارتلز: إن الطرق المؤدية إلى المطار أعيد فتحها حوالى الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، مع عودة الكهرباء بعد ساعة ونصف الساعة من الانقطاع.

وأضاف أن تعطل الخدمات سيكون له "عواقب جسيمة على حركة الملاحة الجوية خلال اليوم".

وأوضح أن هذا سيؤثر على الرحلات القادمة إلى أمستردام في المطارات الأخرى، وأن مطار "سخيبول" لن يتمكن من التعامل إلا مع عشر رحلات وصول فقط في الساعة صباح الأحد، مع إعطاء الأولوية لأعداد الرحلات الكثيرة المنتظرة للإقلاع من المطار.

و"سخيبول" هو ثالث أكبر مطارات أوروبا من حيث عدد المسافرين بعد هيثرو في لندن، وشارل ديغول في باريس.

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