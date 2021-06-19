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"الداخلية": ضبط 5,6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة

في إطار ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ الموافق 15/ 11/ 2017م حتى نهاية يوم الأربعاء 6/ 11/ 1442هـ الموافق 16/ 6/ 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (5615884) مخالفًا، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802125) مخالفًا لنظام العمل، و(509553) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116908) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلُّلَ عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (8222) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2766) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (2761) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (5) مواطنين.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53916) وافدًا مخالفًا، منهم (49954) رجلًا، و(3962) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفين، وإحالة (901700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1047340) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1553667) مخالفًا.

وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقَب كلُّ مَن يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": ضبط 5,6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ الموافق 15/ 11/ 2017م حتى نهاية يوم الأربعاء 6/ 11/ 1442هـ الموافق 16/ 6/ 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (5615884) مخالفًا، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802125) مخالفًا لنظام العمل، و(509553) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116908) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلُّلَ عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (8222) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2766) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (2761) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (5) مواطنين.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53916) وافدًا مخالفًا، منهم (49954) رجلًا، و(3962) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفين، وإحالة (901700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1047340) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1553667) مخالفًا.

وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقَب كلُّ مَن يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:19 PM

"الداخلية": ضبط 5,6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة

في إطار ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ الموافق 15/ 11/ 2017م حتى نهاية يوم الأربعاء 6/ 11/ 1442هـ الموافق 16/ 6/ 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (5615884) مخالفًا، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802125) مخالفًا لنظام العمل، و(509553) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116908) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلُّلَ عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (8222) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2766) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (2761) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (5) مواطنين.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53916) وافدًا مخالفًا، منهم (49954) رجلًا، و(3962) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفين، وإحالة (901700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1047340) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1553667) مخالفًا.

وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقَب كلُّ مَن يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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