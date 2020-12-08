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"الفقي" توَّج الأبطال.. ختام دوري أحياء فِرق الرياض

توَّج رئيس رابطة أحياء السعودية عادل الفقي، ونائب رئيس الرابطة الحكم السابق مرعي العواجي، ورئيس رابطة أحياء الرياض محمد عادي، فريق مرسيليا بطلاً لدوري أحياء فِرق الرياض بعد تغلبه على فريق المملكة بهدفَين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب عرقة.

وتمكّن فريق مرسيليا من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه سلطان الشمري قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف هدفه الثاني لفريقه في الشوط الثاني.

يُذكر أن جائزة المركز الأول بلغت 15 ألف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال.

رئيس رابطة أحياء السعودية عادل الفقي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفقي" توَّج الأبطال.. ختام دوري أحياء فِرق الرياض
سبق

توَّج رئيس رابطة أحياء السعودية عادل الفقي، ونائب رئيس الرابطة الحكم السابق مرعي العواجي، ورئيس رابطة أحياء الرياض محمد عادي، فريق مرسيليا بطلاً لدوري أحياء فِرق الرياض بعد تغلبه على فريق المملكة بهدفَين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب عرقة.

وتمكّن فريق مرسيليا من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه سلطان الشمري قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف هدفه الثاني لفريقه في الشوط الثاني.

يُذكر أن جائزة المركز الأول بلغت 15 ألف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:35 PM

"الفقي" توَّج الأبطال.. ختام دوري أحياء فِرق الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توَّج رئيس رابطة أحياء السعودية عادل الفقي، ونائب رئيس الرابطة الحكم السابق مرعي العواجي، ورئيس رابطة أحياء الرياض محمد عادي، فريق مرسيليا بطلاً لدوري أحياء فِرق الرياض بعد تغلبه على فريق المملكة بهدفَين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب عرقة.

وتمكّن فريق مرسيليا من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه سلطان الشمري قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف هدفه الثاني لفريقه في الشوط الثاني.

يُذكر أن جائزة المركز الأول بلغت 15 ألف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال.

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