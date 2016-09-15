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توقيف مواطن أربعيني حاول دهس رجل أمن بنقطة تفتيش بالطائف

العثور في مركبته على حبوب مخدرة.. مطلوب في عدة قضايا

أوقفت الشرطة في الطائف أربعينياً، حاول دهس رجل أمن عند إحدى النقاط التفتيشية، وتمكّن من الهرب وتعرضت مركبته للانقلاب.

وتم توقيفه، وعُثِر في مركبته على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، وكان في حالة غير طبيعية، وتحت تأثير المسكر.

وقالت مصادر لـ"سبق": فوجئ قائد مركبة دون لوحات أمامية وخلفية، يرافقه شخص، بنقطة تفتيش أمنية تمارس مهامها في أحد شوارع الطائف الرئيسة، وحاول تجاوز النقطة رافضاً التوقف، إلا أن دورية أمنية كانت خلفه بالصدفة، فاعتقد وقتها بأنه محاصر، مما دفعه لاعتلاء الرصيف المحاذي بمركبته ومحاولته دهس رجل أمن ثم تمكن من الهرب.

وأضافت: بعدما أثار الشكوك حوله عندما انحدر مع منطقة ترابية مجاورة لنقطة التفتيش وانقلبت مركبتهم، تمت مباشرة الحالة أمنياً، وتم العثور في المركبة على شخصين سعوديين بحالة غير طبيعية ودون إثباتات رسمية.

وأردفت المصادر: استدعى رجال الأمن طلب الهلال الأحمر ونقل الشخص المصاب لمجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.

وقد خضعت المركبة للتفتيش وعُثِر داخلها على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، فيما سُلمت الحالة للشرطة، وتم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف.


وعلمت "سبق" أن قائد المركبة في الأربعينات من عمره، وهو مطلوب على ذمة عدة قضايا من بينها قضية للمخدرات، كما أنه مطلوب لجهات حكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيف مواطن أربعيني حاول دهس رجل أمن بنقطة تفتيش بالطائف
سبق

أوقفت الشرطة في الطائف أربعينياً، حاول دهس رجل أمن عند إحدى النقاط التفتيشية، وتمكّن من الهرب وتعرضت مركبته للانقلاب.

وتم توقيفه، وعُثِر في مركبته على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، وكان في حالة غير طبيعية، وتحت تأثير المسكر.

وقالت مصادر لـ"سبق": فوجئ قائد مركبة دون لوحات أمامية وخلفية، يرافقه شخص، بنقطة تفتيش أمنية تمارس مهامها في أحد شوارع الطائف الرئيسة، وحاول تجاوز النقطة رافضاً التوقف، إلا أن دورية أمنية كانت خلفه بالصدفة، فاعتقد وقتها بأنه محاصر، مما دفعه لاعتلاء الرصيف المحاذي بمركبته ومحاولته دهس رجل أمن ثم تمكن من الهرب.

وأضافت: بعدما أثار الشكوك حوله عندما انحدر مع منطقة ترابية مجاورة لنقطة التفتيش وانقلبت مركبتهم، تمت مباشرة الحالة أمنياً، وتم العثور في المركبة على شخصين سعوديين بحالة غير طبيعية ودون إثباتات رسمية.

وأردفت المصادر: استدعى رجال الأمن طلب الهلال الأحمر ونقل الشخص المصاب لمجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.

وقد خضعت المركبة للتفتيش وعُثِر داخلها على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، فيما سُلمت الحالة للشرطة، وتم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف.


وعلمت "سبق" أن قائد المركبة في الأربعينات من عمره، وهو مطلوب على ذمة عدة قضايا من بينها قضية للمخدرات، كما أنه مطلوب لجهات حكومية.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
05:21 PM

توقيف مواطن أربعيني حاول دهس رجل أمن بنقطة تفتيش بالطائف

العثور في مركبته على حبوب مخدرة.. مطلوب في عدة قضايا

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فهد العتيبي - الطائف
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22,629

أوقفت الشرطة في الطائف أربعينياً، حاول دهس رجل أمن عند إحدى النقاط التفتيشية، وتمكّن من الهرب وتعرضت مركبته للانقلاب.

وتم توقيفه، وعُثِر في مركبته على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، وكان في حالة غير طبيعية، وتحت تأثير المسكر.

وقالت مصادر لـ"سبق": فوجئ قائد مركبة دون لوحات أمامية وخلفية، يرافقه شخص، بنقطة تفتيش أمنية تمارس مهامها في أحد شوارع الطائف الرئيسة، وحاول تجاوز النقطة رافضاً التوقف، إلا أن دورية أمنية كانت خلفه بالصدفة، فاعتقد وقتها بأنه محاصر، مما دفعه لاعتلاء الرصيف المحاذي بمركبته ومحاولته دهس رجل أمن ثم تمكن من الهرب.

وأضافت: بعدما أثار الشكوك حوله عندما انحدر مع منطقة ترابية مجاورة لنقطة التفتيش وانقلبت مركبتهم، تمت مباشرة الحالة أمنياً، وتم العثور في المركبة على شخصين سعوديين بحالة غير طبيعية ودون إثباتات رسمية.

وأردفت المصادر: استدعى رجال الأمن طلب الهلال الأحمر ونقل الشخص المصاب لمجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.

وقد خضعت المركبة للتفتيش وعُثِر داخلها على 42 حبة من الكبتاجون المخدر، فيما سُلمت الحالة للشرطة، وتم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالطائف.


وعلمت "سبق" أن قائد المركبة في الأربعينات من عمره، وهو مطلوب على ذمة عدة قضايا من بينها قضية للمخدرات، كما أنه مطلوب لجهات حكومية.

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