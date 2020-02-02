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جمعية "كيان" تفعّل يوم "الطفل الخليجي"

نظمت محاضرة للأمهات البديلات

فعلت جمعية "كيان" للأيتام، يوم الطفل الخليجي، مساء أمس السبت، بمقر الجمعية، بحضور الأسر البديلة والمتزوجات وأطفالهن، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية. ونفذ الفعالية فريق "عطاء" التطوعي.

وقالت رئيسة فريق عطاء التطوعي أنوار الدخيني: دائماً نردد خليجنا واحد، واليوم فريقنا المعطاء يثبت ذلك خليجنا واحد وحبنا واحد، وبكل سرور شارك فريقنا بجمعية "كيان" لتفعيل اليوم العالمي للطفل الخليجي بأركان الكولاج والتلوين، بعمل بصمة جميلة بطريقة القصاصات الملونة.

وأضافت: قدمنا توزيعات للأطفال؛ آلة غزل البنات، وهدايا جميلة وعصائر، وركن التصوير، بالتقاط بسمات جميلة لتبقى ذكراها، وركناً يشمل ألعاب زمان وأخرى حديثة، ثم فقرة "نحن نفهمكم"، حيث يتم شرح الأسماء بلغة الإشارة، وفقرة "اختر هديتك" و"غلفها على ذوقك".

كما جرى تقديم ضيافة للجميع عبارة عن أكل شعبي وقهوة وحلى وشاهي وفطاير و"جمعة شتاء".

وسعد أبناء "كيان" في هذه الاحتفالية كثيراً، وشكروا "فريق عطاء" والجمعية على إتاحة الفرصة لهم بالحضور والفرح.

كما نظمت "كيان" للأيتام، محاضرة بعنوان "فن التعامل مع الضغوط"، قدمتها الكوتش نورة الداؤود مدربة معتمدة ومحللة للشخصية، حضرتها الأمهات البديلات وبنات الجمعية المتزوجات، وعدد من مشرفات دار الحضانة الاجتماعية، بقاعة التدريب بالجمعية بحي الفلاح.

وتحدثت عن إدارة الضغوط ومعنى الضغوط وأسبابها، وسبل علاجها.

وأشارت إلى أن الهدف من الدورة، مساعدة المرأة على تعلم استراتيجيات وتكنيكيات للوصول لحياة هانئة مليئة بالهدوء والانسجام والسلام، بمعرفة المعنى للضغوط والأسباب وطرق الحل.

واستفادت الحاضرات كثيراً وجرت مناقشةٌ أثْرَت الموضوع.

جمعية كيان يوم الطفل الخليجي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية "كيان" تفعّل يوم "الطفل الخليجي"
سبق

فعلت جمعية "كيان" للأيتام، يوم الطفل الخليجي، مساء أمس السبت، بمقر الجمعية، بحضور الأسر البديلة والمتزوجات وأطفالهن، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية. ونفذ الفعالية فريق "عطاء" التطوعي.

وقالت رئيسة فريق عطاء التطوعي أنوار الدخيني: دائماً نردد خليجنا واحد، واليوم فريقنا المعطاء يثبت ذلك خليجنا واحد وحبنا واحد، وبكل سرور شارك فريقنا بجمعية "كيان" لتفعيل اليوم العالمي للطفل الخليجي بأركان الكولاج والتلوين، بعمل بصمة جميلة بطريقة القصاصات الملونة.

وأضافت: قدمنا توزيعات للأطفال؛ آلة غزل البنات، وهدايا جميلة وعصائر، وركن التصوير، بالتقاط بسمات جميلة لتبقى ذكراها، وركناً يشمل ألعاب زمان وأخرى حديثة، ثم فقرة "نحن نفهمكم"، حيث يتم شرح الأسماء بلغة الإشارة، وفقرة "اختر هديتك" و"غلفها على ذوقك".

كما جرى تقديم ضيافة للجميع عبارة عن أكل شعبي وقهوة وحلى وشاهي وفطاير و"جمعة شتاء".

وسعد أبناء "كيان" في هذه الاحتفالية كثيراً، وشكروا "فريق عطاء" والجمعية على إتاحة الفرصة لهم بالحضور والفرح.

كما نظمت "كيان" للأيتام، محاضرة بعنوان "فن التعامل مع الضغوط"، قدمتها الكوتش نورة الداؤود مدربة معتمدة ومحللة للشخصية، حضرتها الأمهات البديلات وبنات الجمعية المتزوجات، وعدد من مشرفات دار الحضانة الاجتماعية، بقاعة التدريب بالجمعية بحي الفلاح.

وتحدثت عن إدارة الضغوط ومعنى الضغوط وأسبابها، وسبل علاجها.

وأشارت إلى أن الهدف من الدورة، مساعدة المرأة على تعلم استراتيجيات وتكنيكيات للوصول لحياة هانئة مليئة بالهدوء والانسجام والسلام، بمعرفة المعنى للضغوط والأسباب وطرق الحل.

واستفادت الحاضرات كثيراً وجرت مناقشةٌ أثْرَت الموضوع.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:25 PM

جمعية "كيان" تفعّل يوم "الطفل الخليجي"

نظمت محاضرة للأمهات البديلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فعلت جمعية "كيان" للأيتام، يوم الطفل الخليجي، مساء أمس السبت، بمقر الجمعية، بحضور الأسر البديلة والمتزوجات وأطفالهن، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية. ونفذ الفعالية فريق "عطاء" التطوعي.

وقالت رئيسة فريق عطاء التطوعي أنوار الدخيني: دائماً نردد خليجنا واحد، واليوم فريقنا المعطاء يثبت ذلك خليجنا واحد وحبنا واحد، وبكل سرور شارك فريقنا بجمعية "كيان" لتفعيل اليوم العالمي للطفل الخليجي بأركان الكولاج والتلوين، بعمل بصمة جميلة بطريقة القصاصات الملونة.

وأضافت: قدمنا توزيعات للأطفال؛ آلة غزل البنات، وهدايا جميلة وعصائر، وركن التصوير، بالتقاط بسمات جميلة لتبقى ذكراها، وركناً يشمل ألعاب زمان وأخرى حديثة، ثم فقرة "نحن نفهمكم"، حيث يتم شرح الأسماء بلغة الإشارة، وفقرة "اختر هديتك" و"غلفها على ذوقك".

كما جرى تقديم ضيافة للجميع عبارة عن أكل شعبي وقهوة وحلى وشاهي وفطاير و"جمعة شتاء".

وسعد أبناء "كيان" في هذه الاحتفالية كثيراً، وشكروا "فريق عطاء" والجمعية على إتاحة الفرصة لهم بالحضور والفرح.

كما نظمت "كيان" للأيتام، محاضرة بعنوان "فن التعامل مع الضغوط"، قدمتها الكوتش نورة الداؤود مدربة معتمدة ومحللة للشخصية، حضرتها الأمهات البديلات وبنات الجمعية المتزوجات، وعدد من مشرفات دار الحضانة الاجتماعية، بقاعة التدريب بالجمعية بحي الفلاح.

وتحدثت عن إدارة الضغوط ومعنى الضغوط وأسبابها، وسبل علاجها.

وأشارت إلى أن الهدف من الدورة، مساعدة المرأة على تعلم استراتيجيات وتكنيكيات للوصول لحياة هانئة مليئة بالهدوء والانسجام والسلام، بمعرفة المعنى للضغوط والأسباب وطرق الحل.

واستفادت الحاضرات كثيراً وجرت مناقشةٌ أثْرَت الموضوع.

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