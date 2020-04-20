"السديس": المملكة تميزت بقطاعاتها الصحية في مكافحة فيروس "كورونا"

حثّ عموم المواطنين والمقيمين على اتباع توجيهات الجهات الحكومية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالواجب الإنساني الذي تقدمه القطاعات الصحية ممثلة بمنسوبيها كافة في مواجهة جائحة "كورونا".

وقال: هذه القطاعات وعلى رأسها وزارة الصحة وجميع المسؤولين والطواقم الطبية بها يبذلون الغالي والنفيس في مواجهة هذا الوباء بدعمٍ سخيّ وغير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وبإشرافٍ مباشر من قبل سمو ولي عهده الأمين.

وأضاف: ما يقوم به أبطال الصحة من جهود كبرى من خلال المسح الميداني النشط وزيارتهم إلى المساكن والأحياء التي ينتشر بها الفيروس، وفحص أكبر عدد ممكن من السكان، ومن ثم نقلهم إلى دور الضيافة ومعالجتهم، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على محاصرة هذا الوباء، وحماية المواطن والمقيم منه من خلال رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشاد "السديس" بالأطباء السعوديين المبتعثين والموفدين خارج الوطن، وأطباء الزمالة والامتياز، الذين كانوا في طليعة الممارسين الصحيين في مكافحة هذا الفيروس في تلك الدول، بل وتميزوا عن غيرهم من أطباء من دول أخرى متخذين العلم سلاحاً لهم، وهذا يثبت تميز أبناء الوطن في المجالات العلمية والطبية كافة.

وحثّ عموم المواطنين والمقيمين على أرض المملكة على اتباع توجيهات الجهات الحكومية، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة حيث سخرت طرق الاتصال المباشر كافة وجيشت الطواقم الطبية لمكافحة فيروس "كورونا".