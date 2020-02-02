بعد تقرير "سبق".. نهاية سعيدة لمعاناة أسرة مع منزلهم الآيل للسقوط بجازان

مناشدة للمساعدة بعد انتشار التصدعات قابَلَها تدخّل من جمعية "بنيان" وتبَعِها شكر

أنهت جمعية "بنيان" معاناة إحدى الأسر في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ببناء مسكن مناسب لهم؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق" عن حال منزلهم الآيل للسقوط، بعد مباشرة لجنة مشكّلة من عدة جهات (الدفاع المدني، والبلدية، والمحافظة)، والوقوف على حاله.

وكان المواطن قد ناشد بالتدخل لمساعدته والعمل على إنهاء ملف ترميم منزله الآيل للسقوط، بعد أن أصبح يهدد حياة أبنائه بسبب انتشار التصدعات في أنحاء متفرقة من الأسقف والجدران وتسرب مياه الأمطار عبرها.

ولفت إلى أنه يسكن المنزل، ولا يوجد له مقر آخر؛ نظرًا لظروفه المادية الصعبة؛ موضحًا أنه مستفيد من الضمان ومن راتب تقاعدي، وهو دخل يصرفه على أسرته ولا يستطيع إجراء عمليات الترميم منه؛ نظرًا لارتباطاته التي أثقلت كاهله، قبل أن تتدخل جمعية بنيان؛ حيث قررت بناء مسكن للأسرة؛ نظرًا لخطورة منزلهم على حياتهم، وتَسَلّمَه الأسبوع الماضي بعد إنجازه.

وشكر المواطن جمعية بنيان وصحيفة "سبق"؛ لمشاركتهما في عمل خيري وضع حدًّا لمعاناة أسرته المستمرة، وقلقهم من المصير المجهول لمنزلهم القديم.