النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تقرير "سبق".. نهاية سعيدة لمعاناة أسرة مع منزلهم الآيل للسقوط بجازان

مناشدة للمساعدة بعد انتشار التصدعات قابَلَها تدخّل من جمعية "بنيان" وتبَعِها شكر

أنهت جمعية "بنيان" معاناة إحدى الأسر في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ببناء مسكن مناسب لهم؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق" عن حال منزلهم الآيل للسقوط، بعد مباشرة لجنة مشكّلة من عدة جهات (الدفاع المدني، والبلدية، والمحافظة)، والوقوف على حاله.

وكان المواطن قد ناشد بالتدخل لمساعدته والعمل على إنهاء ملف ترميم منزله الآيل للسقوط، بعد أن أصبح يهدد حياة أبنائه بسبب انتشار التصدعات في أنحاء متفرقة من الأسقف والجدران وتسرب مياه الأمطار عبرها.

ولفت إلى أنه يسكن المنزل، ولا يوجد له مقر آخر؛ نظرًا لظروفه المادية الصعبة؛ موضحًا أنه مستفيد من الضمان ومن راتب تقاعدي، وهو دخل يصرفه على أسرته ولا يستطيع إجراء عمليات الترميم منه؛ نظرًا لارتباطاته التي أثقلت كاهله، قبل أن تتدخل جمعية بنيان؛ حيث قررت بناء مسكن للأسرة؛ نظرًا لخطورة منزلهم على حياتهم، وتَسَلّمَه الأسبوع الماضي بعد إنجازه.

وشكر المواطن جمعية بنيان وصحيفة "سبق"؛ لمشاركتهما في عمل خيري وضع حدًّا لمعاناة أسرته المستمرة، وقلقهم من المصير المجهول لمنزلهم القديم.

جمعية بنيان محافظة العارضة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تقرير "سبق".. نهاية سعيدة لمعاناة أسرة مع منزلهم الآيل للسقوط بجازان
سبق

أنهت جمعية "بنيان" معاناة إحدى الأسر في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ببناء مسكن مناسب لهم؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق" عن حال منزلهم الآيل للسقوط، بعد مباشرة لجنة مشكّلة من عدة جهات (الدفاع المدني، والبلدية، والمحافظة)، والوقوف على حاله.

وكان المواطن قد ناشد بالتدخل لمساعدته والعمل على إنهاء ملف ترميم منزله الآيل للسقوط، بعد أن أصبح يهدد حياة أبنائه بسبب انتشار التصدعات في أنحاء متفرقة من الأسقف والجدران وتسرب مياه الأمطار عبرها.

ولفت إلى أنه يسكن المنزل، ولا يوجد له مقر آخر؛ نظرًا لظروفه المادية الصعبة؛ موضحًا أنه مستفيد من الضمان ومن راتب تقاعدي، وهو دخل يصرفه على أسرته ولا يستطيع إجراء عمليات الترميم منه؛ نظرًا لارتباطاته التي أثقلت كاهله، قبل أن تتدخل جمعية بنيان؛ حيث قررت بناء مسكن للأسرة؛ نظرًا لخطورة منزلهم على حياتهم، وتَسَلّمَه الأسبوع الماضي بعد إنجازه.

وشكر المواطن جمعية بنيان وصحيفة "سبق"؛ لمشاركتهما في عمل خيري وضع حدًّا لمعاناة أسرته المستمرة، وقلقهم من المصير المجهول لمنزلهم القديم.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:40 AM

بعد تقرير "سبق".. نهاية سعيدة لمعاناة أسرة مع منزلهم الآيل للسقوط بجازان

مناشدة للمساعدة بعد انتشار التصدعات قابَلَها تدخّل من جمعية "بنيان" وتبَعِها شكر

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
3,875

أنهت جمعية "بنيان" معاناة إحدى الأسر في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، ببناء مسكن مناسب لهم؛ وذلك بعد تقرير نشرته "سبق" عن حال منزلهم الآيل للسقوط، بعد مباشرة لجنة مشكّلة من عدة جهات (الدفاع المدني، والبلدية، والمحافظة)، والوقوف على حاله.

وكان المواطن قد ناشد بالتدخل لمساعدته والعمل على إنهاء ملف ترميم منزله الآيل للسقوط، بعد أن أصبح يهدد حياة أبنائه بسبب انتشار التصدعات في أنحاء متفرقة من الأسقف والجدران وتسرب مياه الأمطار عبرها.

ولفت إلى أنه يسكن المنزل، ولا يوجد له مقر آخر؛ نظرًا لظروفه المادية الصعبة؛ موضحًا أنه مستفيد من الضمان ومن راتب تقاعدي، وهو دخل يصرفه على أسرته ولا يستطيع إجراء عمليات الترميم منه؛ نظرًا لارتباطاته التي أثقلت كاهله، قبل أن تتدخل جمعية بنيان؛ حيث قررت بناء مسكن للأسرة؛ نظرًا لخطورة منزلهم على حياتهم، وتَسَلّمَه الأسبوع الماضي بعد إنجازه.

وشكر المواطن جمعية بنيان وصحيفة "سبق"؛ لمشاركتهما في عمل خيري وضع حدًّا لمعاناة أسرته المستمرة، وقلقهم من المصير المجهول لمنزلهم القديم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,759
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,398

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة