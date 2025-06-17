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"الصناعات العسكرية" ترخص لـ 38 شركة وطنية وبحجم استثمارات 9.5 مليار ريال

نحو تحقيق استراتيجيتها للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منح 18 شركة جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، تنفيذاً لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

ويأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.


وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فايروس كورونا الجديد.

وقال: رغم الظروف الحالية فقد تمكنت الهيئة من إصدار 18 ترخيصاً جديداً ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال.

جدير بالذكر أن الشركات الثمانِ عشرة تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعات العسكرية" ترخص لـ 38 شركة وطنية وبحجم استثمارات 9.5 مليار ريال
سبق

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منح 18 شركة جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، تنفيذاً لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

ويأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.


وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فايروس كورونا الجديد.

وقال: رغم الظروف الحالية فقد تمكنت الهيئة من إصدار 18 ترخيصاً جديداً ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال.

جدير بالذكر أن الشركات الثمانِ عشرة تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
02:42 PM

"الصناعات العسكرية" ترخص لـ 38 شركة وطنية وبحجم استثمارات 9.5 مليار ريال

نحو تحقيق استراتيجيتها للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منح 18 شركة جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، تنفيذاً لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

ويأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.


وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فايروس كورونا الجديد.

وقال: رغم الظروف الحالية فقد تمكنت الهيئة من إصدار 18 ترخيصاً جديداً ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال.

جدير بالذكر أن الشركات الثمانِ عشرة تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.

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