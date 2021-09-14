"دهانات الجزيرة" تقدم خصومات تصل حتى 15% لزوار جناحها بمعرض مصرف الراجحي بالقصيم

تشمل منتجاتها من الدهانات الداخلية والخارجية والديكورية وموادها الإنشائية

تشارك "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض "العميل أولًا" من مصرف الراجحي، الذي يقام حاليًا في صالة المتاجرة بالمصرف في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، ويستمر حتى 16 من شهر سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة "دهانات الجزيرة" في هذا المعرض انطلاقًا من شراكتها الفعالة والناجحة مع المصرف وبرنامجه للولاء (مكافأة)، وتقدم خصومات خاصة محصورة في عملاء المصرف، تصل حتى 15% على منتجاتها من الدهانات الداخلية والخارجية والديكورية وموادها الإنشائية، إضافة إلى خصومات مباشرة لجميع الزوار خلال فترة المعرض، شاملة الشراء من معارضها المنتشرة في المملكة والشراء أونلاين عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.jazeerapaints.com، ومن خلال تطبيقها على الجوال؛ مما يوسع خياراتهم ويسهل عليهم شراء احتياجات مبانيهم ومنازلهم من الدهانات والألوان التي ينشدونها؛ ارتقاءً ببيئتهم السكنية.

ويوفر المعرض فرصة للتعرف على منتجات "دهانات الجزيرة" التي تتجاوز 450 منتجًا وتحظى بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يرتقي بقطاع الإنشاء والبناء، والتي تضم مختلف أنواع الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الأخشاب والحديد، والدهانات المسؤولة بيئيًّا، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق والعوازل الحرارية والمائية، ودهانات الأرضيات والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.

ويتيح جناح "دهانات الجزيرة" لعملاء المصرف والزوار، خيارات متنوعة من مختلف أنواع الألوان والدهانات، علاوة على الاستفادة من الخصومات؛ فضلًا عن تلقي العديد من الخدمات الراقية لمساعدتهم في عملية اختيار وتنسيق الألوان؛ ومنها (موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021) بواسطة مهندسين ومصممين مختصين في هذا المجال.

ويُعنى المعرض بالمنتجات التمويلية، وهو الثاني من نوعه الذي يقيمه مصرف الراجحي لهذا الغرض، ويعكس اهتمام المصرف بعملائه وتقديم أفضل الخدمات والمزايا لهم؛ فضلًا عن دعمه لشركائه المميزين من الشركات والمؤسسات، الذين وصل عددهم في هذا المعرض إلى 23 شريكًا يقدمون أفضل العروض للعملاء والزوار.