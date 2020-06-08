النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ "تحلية المياه" ورئيس "بتروكيميا" يوقعان مذكرة تفاهم بين "التحلية" وإحدى شركات "سابك"

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بالمحافظ المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" إحدى شركات سابك للصناعات الأساسية، ممثلة برئيس شركة بتروكيميا المهندس عبدالله الشمراني، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها "التحلية" بإمداد شركة بتروكيميا بمصنعها "EDC” التابعة لشركة سابك بمحلول الملح المركز.

ويجيء توقيع هذه المذكرة بعد نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في تطوير تقنية "الصفر رجيع ملحي" التي تعد إحدى ثمرات الجناح البحثي للمؤسسة.

إذ تولي "التحلية" اهتماماً متزايداً ببناء ركائز للاقتصاد المعرفي من خلال دعم التطوير لتوطين صناعة التحلية، ودعم النشاط البحثي في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وطور طاقم بحثي برئاسة مدير عام المعهد الدكتور أحمد العمودي تقنية "الصفر رجيع ملحي"، وتم تسجيل براءة الاختراع على مستوى العالم.

وترتكز هذه التقنية على الاستفادة من رجيع محطات التحلية لمياه البحر، حيث تقوم هذه التقنية بزيادة تركيز المحلول الملحي إلى تركيز مرتفع، يمكن من خلاله الاستفادة من محتوياته. والعمل جار مع شركة بتروكيميا للوصول إلى المتطلبات والمواصفات المطلوبه للشركة لاستخدامه في مصنع EDC.

ويسهم نجاح تقنية الصفر رجيع ملحي، بتحويل الرجيع المهدر لثروة صناعية ذات مردود اقتصادي، من خلال استخلاص مكونات الرجيع التي تحتوي على الأملاح والمعادن الثمينة، ما جعلها تقنية واعدة تبلورت من خلال التوجهات المرسومة للمؤسسة، بتدعيم وتوطين صناعة التحلية على أرض الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ "تحلية المياه" ورئيس "بتروكيميا" يوقعان مذكرة تفاهم بين "التحلية" وإحدى شركات "سابك"
سبق

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بالمحافظ المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" إحدى شركات سابك للصناعات الأساسية، ممثلة برئيس شركة بتروكيميا المهندس عبدالله الشمراني، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها "التحلية" بإمداد شركة بتروكيميا بمصنعها "EDC” التابعة لشركة سابك بمحلول الملح المركز.

ويجيء توقيع هذه المذكرة بعد نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في تطوير تقنية "الصفر رجيع ملحي" التي تعد إحدى ثمرات الجناح البحثي للمؤسسة.

إذ تولي "التحلية" اهتماماً متزايداً ببناء ركائز للاقتصاد المعرفي من خلال دعم التطوير لتوطين صناعة التحلية، ودعم النشاط البحثي في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وطور طاقم بحثي برئاسة مدير عام المعهد الدكتور أحمد العمودي تقنية "الصفر رجيع ملحي"، وتم تسجيل براءة الاختراع على مستوى العالم.

وترتكز هذه التقنية على الاستفادة من رجيع محطات التحلية لمياه البحر، حيث تقوم هذه التقنية بزيادة تركيز المحلول الملحي إلى تركيز مرتفع، يمكن من خلاله الاستفادة من محتوياته. والعمل جار مع شركة بتروكيميا للوصول إلى المتطلبات والمواصفات المطلوبه للشركة لاستخدامه في مصنع EDC.

ويسهم نجاح تقنية الصفر رجيع ملحي، بتحويل الرجيع المهدر لثروة صناعية ذات مردود اقتصادي، من خلال استخلاص مكونات الرجيع التي تحتوي على الأملاح والمعادن الثمينة، ما جعلها تقنية واعدة تبلورت من خلال التوجهات المرسومة للمؤسسة، بتدعيم وتوطين صناعة التحلية على أرض الوطن.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
05:50 PM

محافظ "تحلية المياه" ورئيس "بتروكيميا" يوقعان مذكرة تفاهم بين "التحلية" وإحدى شركات "سابك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
581

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بالمحافظ المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" إحدى شركات سابك للصناعات الأساسية، ممثلة برئيس شركة بتروكيميا المهندس عبدالله الشمراني، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها "التحلية" بإمداد شركة بتروكيميا بمصنعها "EDC” التابعة لشركة سابك بمحلول الملح المركز.

ويجيء توقيع هذه المذكرة بعد نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في تطوير تقنية "الصفر رجيع ملحي" التي تعد إحدى ثمرات الجناح البحثي للمؤسسة.

إذ تولي "التحلية" اهتماماً متزايداً ببناء ركائز للاقتصاد المعرفي من خلال دعم التطوير لتوطين صناعة التحلية، ودعم النشاط البحثي في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وطور طاقم بحثي برئاسة مدير عام المعهد الدكتور أحمد العمودي تقنية "الصفر رجيع ملحي"، وتم تسجيل براءة الاختراع على مستوى العالم.

وترتكز هذه التقنية على الاستفادة من رجيع محطات التحلية لمياه البحر، حيث تقوم هذه التقنية بزيادة تركيز المحلول الملحي إلى تركيز مرتفع، يمكن من خلاله الاستفادة من محتوياته. والعمل جار مع شركة بتروكيميا للوصول إلى المتطلبات والمواصفات المطلوبه للشركة لاستخدامه في مصنع EDC.

ويسهم نجاح تقنية الصفر رجيع ملحي، بتحويل الرجيع المهدر لثروة صناعية ذات مردود اقتصادي، من خلال استخلاص مكونات الرجيع التي تحتوي على الأملاح والمعادن الثمينة، ما جعلها تقنية واعدة تبلورت من خلال التوجهات المرسومة للمؤسسة، بتدعيم وتوطين صناعة التحلية على أرض الوطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,009

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة