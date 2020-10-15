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الرئيس القرغيزي يعلن استقالته: لن أقبل أن أكون رئيسًا سَفَكَ الدماء

البلاد شهدت أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة

أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.

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الرئيس القرغيزي يعلن استقالته: لن أقبل أن أكون رئيسًا سَفَكَ الدماء
سبق

أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:25 AM

الرئيس القرغيزي يعلن استقالته: لن أقبل أن أكون رئيسًا سَفَكَ الدماء

البلاد شهدت أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.

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