الرئيس القرغيزي يعلن استقالته: لن أقبل أن أكون رئيسًا سَفَكَ الدماء

البلاد شهدت أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة

أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.