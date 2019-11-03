العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، قبل عصر اليوم الأحد؛ حادثة العثور على مواطن متوفى داخل إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة.
" سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، قبل عصر اليوم الأحد؛ حادثة العثور على مواطن متوفى داخل إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة.
" سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
المخواة الجهات الأمنية
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، قبل عصر اليوم الأحد؛ حادثة العثور على مواطن متوفى داخل إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة.
" سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، قبل عصر اليوم الأحد؛ حادثة العثور على مواطن متوفى داخل إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة.
" سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.