النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرمتهم من العيدية وزيارات الأقارب .. كورونا تفسد فرحة العيد على الأطفال

الطفل العنزي لـ"سبق": كنت كل عام أحصل على أكثر من ٥٠٠ ريال عيديات

تسببت أزمة كورونا في كساد اقتصادي لدى الأطفال خلال أول يوم من عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، الذين قضوا يومهم الأول في بيوتهم عملاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، والذين كانوا هم من أكثر الرابحين في أيام العيد بجني العيديات من الأقارب والأهل والجيران والتي تمثل تقديم العيدية للأطفال عادة اجتماعية حميدة ومتوارثة عبر الأجيال .

"سبق" ترصد مشاعر الأطفال وفرحتهم بالعيد الذين أكدوا عبر كلمات تمتزج ببراءة الطفولة: لن يؤثر ذلك على عيدنا ومعنوياتنا بالحجر؛ مؤكدين أن العيد إحساس بالآخرين بوجودنا في الحياة معاً وحبنا وتقديرنا لهم، فالتهنئة والمباركة عبر وسائط التقنية المرئية الجماعية قد تكون بديلاً جيداً.

الطفل "أحمد العنزي" يقول: في يوم العيد كل عام أحصل على ما يزيد على ٥٠٠ ريال من والدي وأعمامي وأخوالي، وفي هذا العيد لم أحصل إلا على ٥٠ ريالًا، لكنني سعيد أننا بخير ونعيش بأمن وعافية وعيد السنة يعد عيد الفيروس وليس عيد الفلوس.

أما الشبل مشعل بن إبراهيم فقد أبان أن عيد السنة هذه اقتصر بالجلوس في البيت حفاظًا على أرواحنا وسمعًا وطاعة لولاة أمرنا، مضيفًا أن والديّ قدما لي العيدية وفيروس كورونا حرمنا من فرحة العيد وجمع العيدية من الأقارب والجيران وزيارتهم والالتقاء بهم.

بينما قالت الطفلة سما الجيلاني إن فرحة العيد تكمن في رؤية ابتسامة الوالدين، فهم الكنز الباقي والأثمن، مشيرة إلى أن عيد السنة مختلف من ناحية التواصل أصبح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي قرب البعيد وجعلنا نعيش لحظات العيد مع أحبابنا.

ولسان حال الأطفال يتحدث أن الشدائد التي هي من قضاء الله وقدره، سيستمر الشعب السعودي بمختلف أطيافه وفئاته العمرية في الوقوف كجبل طويق الذي أشار إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الهمة مع هذه المحنة وغيرها، وصفاً واحداً مع القيادة مهما كلف الأمر، مجسدين حبهم وولاءهم وانتماءهم لوطنهم الغالي الذي قدم لهم الكثير في سبيل الحفاظ على أمنه وصحة الناس فيه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرمتهم من العيدية وزيارات الأقارب .. كورونا تفسد فرحة العيد على الأطفال
سبق

تسببت أزمة كورونا في كساد اقتصادي لدى الأطفال خلال أول يوم من عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، الذين قضوا يومهم الأول في بيوتهم عملاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، والذين كانوا هم من أكثر الرابحين في أيام العيد بجني العيديات من الأقارب والأهل والجيران والتي تمثل تقديم العيدية للأطفال عادة اجتماعية حميدة ومتوارثة عبر الأجيال .

"سبق" ترصد مشاعر الأطفال وفرحتهم بالعيد الذين أكدوا عبر كلمات تمتزج ببراءة الطفولة: لن يؤثر ذلك على عيدنا ومعنوياتنا بالحجر؛ مؤكدين أن العيد إحساس بالآخرين بوجودنا في الحياة معاً وحبنا وتقديرنا لهم، فالتهنئة والمباركة عبر وسائط التقنية المرئية الجماعية قد تكون بديلاً جيداً.

الطفل "أحمد العنزي" يقول: في يوم العيد كل عام أحصل على ما يزيد على ٥٠٠ ريال من والدي وأعمامي وأخوالي، وفي هذا العيد لم أحصل إلا على ٥٠ ريالًا، لكنني سعيد أننا بخير ونعيش بأمن وعافية وعيد السنة يعد عيد الفيروس وليس عيد الفلوس.

أما الشبل مشعل بن إبراهيم فقد أبان أن عيد السنة هذه اقتصر بالجلوس في البيت حفاظًا على أرواحنا وسمعًا وطاعة لولاة أمرنا، مضيفًا أن والديّ قدما لي العيدية وفيروس كورونا حرمنا من فرحة العيد وجمع العيدية من الأقارب والجيران وزيارتهم والالتقاء بهم.

بينما قالت الطفلة سما الجيلاني إن فرحة العيد تكمن في رؤية ابتسامة الوالدين، فهم الكنز الباقي والأثمن، مشيرة إلى أن عيد السنة مختلف من ناحية التواصل أصبح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي قرب البعيد وجعلنا نعيش لحظات العيد مع أحبابنا.

ولسان حال الأطفال يتحدث أن الشدائد التي هي من قضاء الله وقدره، سيستمر الشعب السعودي بمختلف أطيافه وفئاته العمرية في الوقوف كجبل طويق الذي أشار إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الهمة مع هذه المحنة وغيرها، وصفاً واحداً مع القيادة مهما كلف الأمر، مجسدين حبهم وولاءهم وانتماءهم لوطنهم الغالي الذي قدم لهم الكثير في سبيل الحفاظ على أمنه وصحة الناس فيه.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
07:42 PM

حرمتهم من العيدية وزيارات الأقارب .. كورونا تفسد فرحة العيد على الأطفال

الطفل العنزي لـ"سبق": كنت كل عام أحصل على أكثر من ٥٠٠ ريال عيديات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
7,891

تسببت أزمة كورونا في كساد اقتصادي لدى الأطفال خلال أول يوم من عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، الذين قضوا يومهم الأول في بيوتهم عملاً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، والذين كانوا هم من أكثر الرابحين في أيام العيد بجني العيديات من الأقارب والأهل والجيران والتي تمثل تقديم العيدية للأطفال عادة اجتماعية حميدة ومتوارثة عبر الأجيال .

"سبق" ترصد مشاعر الأطفال وفرحتهم بالعيد الذين أكدوا عبر كلمات تمتزج ببراءة الطفولة: لن يؤثر ذلك على عيدنا ومعنوياتنا بالحجر؛ مؤكدين أن العيد إحساس بالآخرين بوجودنا في الحياة معاً وحبنا وتقديرنا لهم، فالتهنئة والمباركة عبر وسائط التقنية المرئية الجماعية قد تكون بديلاً جيداً.

الطفل "أحمد العنزي" يقول: في يوم العيد كل عام أحصل على ما يزيد على ٥٠٠ ريال من والدي وأعمامي وأخوالي، وفي هذا العيد لم أحصل إلا على ٥٠ ريالًا، لكنني سعيد أننا بخير ونعيش بأمن وعافية وعيد السنة يعد عيد الفيروس وليس عيد الفلوس.

أما الشبل مشعل بن إبراهيم فقد أبان أن عيد السنة هذه اقتصر بالجلوس في البيت حفاظًا على أرواحنا وسمعًا وطاعة لولاة أمرنا، مضيفًا أن والديّ قدما لي العيدية وفيروس كورونا حرمنا من فرحة العيد وجمع العيدية من الأقارب والجيران وزيارتهم والالتقاء بهم.

بينما قالت الطفلة سما الجيلاني إن فرحة العيد تكمن في رؤية ابتسامة الوالدين، فهم الكنز الباقي والأثمن، مشيرة إلى أن عيد السنة مختلف من ناحية التواصل أصبح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي قرب البعيد وجعلنا نعيش لحظات العيد مع أحبابنا.

ولسان حال الأطفال يتحدث أن الشدائد التي هي من قضاء الله وقدره، سيستمر الشعب السعودي بمختلف أطيافه وفئاته العمرية في الوقوف كجبل طويق الذي أشار إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الهمة مع هذه المحنة وغيرها، وصفاً واحداً مع القيادة مهما كلف الأمر، مجسدين حبهم وولاءهم وانتماءهم لوطنهم الغالي الذي قدم لهم الكثير في سبيل الحفاظ على أمنه وصحة الناس فيه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,783
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة