النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. إغلاق منتجع سكني وترفيهي خالف الاحترازات بالهدا

جولات رقابية غطت 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً وشملت الصالونات

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية في محافظة الطائف، منتجعاً سكنياً وترفيهياً؛ ذلك خلال الجولات الرقابية المسائية لمتابعة الأنشطة التجارية بعد التأكّد من عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الجولات الرقابية قد غطت أكثر من 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبّقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطاً مخالفاً.

وأوضحت أمانة الطائف، أن المنتجع المغلق تهاون في تطبيق الإجراءات؛ ما أدى إلى التعامل الفوري وإغلاقه احترازياً؛ حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، وسيستمر الإغلاق لحين تصحيحه المخالفات.

وضبطت الفرق الميدانية مخالفات أخرى خلال جولاتها شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية.

كما خُصصت حملات ميدانية على صالونات الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية بها، وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، واستخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. إغلاق منتجع سكني وترفيهي خالف الاحترازات بالهدا
سبق

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية في محافظة الطائف، منتجعاً سكنياً وترفيهياً؛ ذلك خلال الجولات الرقابية المسائية لمتابعة الأنشطة التجارية بعد التأكّد من عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الجولات الرقابية قد غطت أكثر من 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبّقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطاً مخالفاً.

وأوضحت أمانة الطائف، أن المنتجع المغلق تهاون في تطبيق الإجراءات؛ ما أدى إلى التعامل الفوري وإغلاقه احترازياً؛ حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، وسيستمر الإغلاق لحين تصحيحه المخالفات.

وضبطت الفرق الميدانية مخالفات أخرى خلال جولاتها شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية.

كما خُصصت حملات ميدانية على صالونات الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية بها، وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، واستخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
02:48 PM

الطائف.. إغلاق منتجع سكني وترفيهي خالف الاحترازات بالهدا

جولات رقابية غطت 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً وشملت الصالونات

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
2,094

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية في محافظة الطائف، منتجعاً سكنياً وترفيهياً؛ ذلك خلال الجولات الرقابية المسائية لمتابعة الأنشطة التجارية بعد التأكّد من عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الجولات الرقابية قد غطت أكثر من 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبّقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطاً مخالفاً.

وأوضحت أمانة الطائف، أن المنتجع المغلق تهاون في تطبيق الإجراءات؛ ما أدى إلى التعامل الفوري وإغلاقه احترازياً؛ حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، وسيستمر الإغلاق لحين تصحيحه المخالفات.

وضبطت الفرق الميدانية مخالفات أخرى خلال جولاتها شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية.

كما خُصصت حملات ميدانية على صالونات الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية بها، وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، واستخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,814
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,349
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,891

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة