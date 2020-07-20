"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"
الحالة قد تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-20
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:45 PM
"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .