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"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"

الحالة قد تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:45 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار وأتربة على "القنفذة والليث"

الحالة قد تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
832

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

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