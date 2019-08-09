النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تضبط مطعمًا شهيرًا يبيع لحومًا مجهولة في أبها

صادرت 500 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

رصدت فِرَق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الفِرَق الرقابية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها؛ منها عدم وجود رخصة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه، وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين.

وأضاف: تم ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى ظهر ت عليها علامات التعفن.

وأشار إلى تحرير محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المحل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة عسير تضبط مطعمًا شهيرًا يبيع لحومًا مجهولة في أبها
سبق

رصدت فِرَق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الفِرَق الرقابية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها؛ منها عدم وجود رخصة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه، وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين.

وأضاف: تم ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى ظهر ت عليها علامات التعفن.

وأشار إلى تحرير محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المحل.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
02:29 PM

أمانة عسير تضبط مطعمًا شهيرًا يبيع لحومًا مجهولة في أبها

صادرت 500 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

A A A
رائد القرفي - أبها
7
3,373

رصدت فِرَق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الفِرَق الرقابية رصدت 21 مخالفة بلدية صحية في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها؛ منها عدم وجود رخصة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه، وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين.

وأضاف: تم ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومواد غذائية أخرى ظهر ت عليها علامات التعفن.

وأشار إلى تحرير محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المحل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,627
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,631
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,721

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة