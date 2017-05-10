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"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

حالة وفاة واحدة.. لبنان: 36 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 845

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.

وأوضحت الوزارة أن 23 من هذه الحالات سجلت بين المقيمين، فيما تم تشخيص الحالات الـ13 الأخرى لدى وافدين من روسيا وبيلاروس والكاميرون.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر معدل الوفيات المسجلة منذ 21 فبراير عند 26 حالة، فيما تماثل 234 شخصاً للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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حالة وفاة واحدة.. لبنان: 36 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 845
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.

وأوضحت الوزارة أن 23 من هذه الحالات سجلت بين المقيمين، فيما تم تشخيص الحالات الـ13 الأخرى لدى وافدين من روسيا وبيلاروس والكاميرون.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر معدل الوفيات المسجلة منذ 21 فبراير عند 26 حالة، فيما تماثل 234 شخصاً للشفاء.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
03:31 PM

حالة وفاة واحدة.. لبنان: 36 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 845

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.

وأوضحت الوزارة أن 23 من هذه الحالات سجلت بين المقيمين، فيما تم تشخيص الحالات الـ13 الأخرى لدى وافدين من روسيا وبيلاروس والكاميرون.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر معدل الوفيات المسجلة منذ 21 فبراير عند 26 حالة، فيما تماثل 234 شخصاً للشفاء.

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