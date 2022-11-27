80 ألف ريال أسعار قاعات الأفراح بمكة.. والسبب إجازة منتصف العام

العميري: جميع قصور وقاعات الأفراح والمناسبات ملتزمة ببروتوكولات الصحة

تتنافس أكثر من 100 قاعة وقصر أفراح للمناسبات في مكة المكرمة على الاحتفالات خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي.



وأوضح ممدوح العميري، أحد المستثمرين في قصور الأفراح بمكة المكرمة، أن قاعات الأفراح والاستراحات سجَّلت ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات المبكرة بالتزامن مع حلول الإجازة، لافتًا إلى أن أسعار قصور وصالات الأفراح تتراوح بين 15 ألف ريال ونحو 80 ألف ريال لليلة الواحدة. وتختلف الأسعار بحسب تجهيزات القصر ومساحته، والخدمات التي تُقدَّم خلال إقامة المناسبة.



وأكد العميري أن جميع قصور وقاعات الأفراح والمناسبات ملتزمة ببروتوكولات الصحة، التي تتضمن عددًا من الإجراءات الوقائية، مع تخفيف بعض القيود والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا الخاصة بحضور المناسبات في القاعات المخصصة لذلك، ويتضمن ذلك إلغاء التباعد الجسدي، والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة، والالتزام بتطهير العاملات الأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل لتنظيف والتطهير الصادر من وقاية، كذلك توزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريًّا، إضافة إلى التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور، مثل العباءات وغيرها، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا، وإلزام الحضور بمسحه، مع التأكد من أن الحالة "محصن"، والسماح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل.